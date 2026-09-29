آزمایش خون ۱۰ دقیقه ای جان بیماران دچار سکته را نجات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، آنها در این تحقیق نمونه خون ۵۲ بیمار را آزمایش کردند. به گفته وسترگار گوتلف رهبر پژوهشگران، راه حل ابداعی آنها شامل یک ابزار کوچک با فناوری اپتیکی یکپارچه است که به طور دقیق غلظت دارو را مستقیما در خون می سنجد.

وی در این باره توضیح می دهد: در این فناوری کافی است نمونه گیری خون انجام شود، خون فراوری نشده روی یک تراشه داخل کاست کوچکی قرار گیرد و در کمتر از ۱۰ دقیقه خوانشی دقیق از آن به دست می آید. نیازی نیست نمونه خون به آزمایشگاه ارسال شود، در سانتریفوژ قرار گیرد یا مراحل فراوری دستی را طی کند که در بیمارستان ها ممکن است حتی یک ساعت طول بکشد. کل فرایند تحلیل به طور خودکار داخل یک کاست کوچک رخ می دهد.

ایده این پروژه تحقیقی مربوط به فعالیت گوتلف در زمینه نانوفناوری دی ان ای تعلق دارد. در این رشته از توانایی طبیعی دی ان ای برای پیوند زدن دقیق و ایجاد ساختارهای کوچک در سطح مولکولی استفاده می شود. این امر سبب می شود ساخت حسگرهای بسیار دقیق و نانوروبات های زیستی که بتوانند دارو را به طور دقیق به سلول های بیمار منتقل کنند، ممکن شود.

گوتلف زمانی به پیشرفت دست یافت که یک روش تست بیوشیمیایی با قابلیت شناسایی مولکول داروهای خاص و حذف سیگنال اپتیکی هنگام ردیابی توسعه داد.

او در این باره می گوید: ما زمان زیادی را صرف بررسی این موضوع کردیم که اصلا باید به دنبال چه مولکول‌هایی در خون بگردیم. خیلی زود متوجه شدیم که صرفا توانایی فنی برای اندازه‌گیری یک ماده کافی نیست. اگر نتیجه آزمایش فوریت نداشته باشد، بیمارستان می‌تواند نمونه را به آزمایشگاه مرکزی خود بفرستد و یک ساعت یا حتی چند روز بعد پاسخ را دریافت کند. ما باید حوزه‌ای را پیدا می‌کردیم که در آن، پاسخ آزمایش بلافاصله مورد نیاز باشد.

کاهش مدت زمان تحلیل نمونه آزمایشگاهی محور توسعه این فناوری بوده است.

در فناوری جدید از نوعی فیلتر استفاده می شود که سلول های خون را همراه آنتی بادی هاجدا می کند و یک سنجش اپتیکی انجام می شود که مقدار دقیق غلظت دارو را نمایش می دهد. این روش روی نمونه های خون بیمارستان ها در دانمارک و سراسر جهان آزمایش شد و نتایج حاصل ازآن با نتایج آزمایشگاهی با ابزارهای سنتی یکسان بود اما بسیار سریع انجام شد. این ابزار همچنین ارزان قیمت است.