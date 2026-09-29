به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر سهشنبه در دیدار با رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و صدور فرمان تشکیل شوراها، این ساختارها به سرعت شکل گرفتند و از شورای محله تا شورای شهر، شورای شهرستان، شورای استان و شورای عالی استانها پیشبینی شدند.
وی افزود: شوراها ساختاری سنگین، قوی، مستدل و برخوردار از پشتوانه انتخاباتی کاملاً مردمی دارند، اما متأسفانه در مسیر توسعه این ساختار از پایین به بالا حرکت نکردیم و از انتهای این زنجیره آغاز کردیم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه ساختار شورایی پیشبینیشده در قانون اساسی از انسجام و دقت بالایی برخوردار است، ادامه داد: اگر جامعه را مانند بدن انسان در نظر بگیریم، سلولها در کنار یکدیگر بافت را تشکیل میدهند، بافتها اندامها و دستگاهها را میسازند و در نهایت یک پیکره واحد شکل میگیرد؛ ساختار اجتماعی نیز باید چنین روندی داشته باشد.
ضرورت شکلگیری شوراها از محلات
وی تصریح کرد: تعریف اولیه این بود که در محلات انتخابات برگزار شود و شورای محلات از میان مردم همان محله انتخاب شوند، سپس نمایندگان این شوراها در سطح شهر، شهرستان و استان حضور پیدا کنند و در نهایت شورای عالی استانها شکل بگیرد.
جمالینژاد این روند را یک کار سنگین، علمی، مستمر و دقیق دانست و گفت: این ساختار در قانون اساسی پیشبینی شده بود و تا مراحلی نیز پیش رفت، اما ادامه آن متوقف شد و باید بررسی شود که چرا این مسیر به صورت کامل دنبال نشد.
وی با اشاره به طرحهای در دست بررسی در حوزه محلات و فعالیتهای اجتماعی افزود: طرحهایی که اخیراً در بخشهای مختلف ارائه شده، هرچند ممکن است در شرایط فعلی سخت، پراکنده و فاقد انسجام ایدهآل باشد، اما قابلیت شکلگیری و ایجاد انسجام را دارد.
اصفهان آماده اجرای طرحهای محلهمحور است
استاندار اصفهان با بیان اینکه در استان اختلاف و منیت میان مجموعههای فعال در این حوزه وجود ندارد، اظهار کرد: برخلاف برخی استانها، در اصفهان مجموعههای سپاه، بسیج، روحانیون، مساجد و محلات و حوزههای اجتماعی و سیاسی در کنار یکدیگر پای کار هستند تا این اتفاق شکل بگیرد.
وی ادامه داد: روندی که اخیراً در مساجد و محلات شکل گرفته، نگرانی ما را نسبت به اینکه این حرکت صرفاً دستوری و حاکمیتی باشد برطرف کرده است، چراکه اکنون شاهد هستیم این جریان به صورت مردمی در حال پیش رفتن است.
جمالینژاد خطاب به رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: ما تمامقد در خدمت شما هستیم و هر کمکی که برای پیشبرد این مسیر لازم باشد، انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به سوابق خود در حوزه مدیریت شهری افزود: جنس سابقه کاری من بیشتر با مسائل شهری گره خورده است؛ شهردار بودهام، مدیرکل امور شهری و رئیس سازمان شهرداریها بودهام و از نزدیک در جریان این مسائل قرار داشتهام.
شبکه محلات میتواند چسبندگی اجتماعی ایجاد کند
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت ایجاد یک شبکه گسترده محلی گفت: اگر بتوانیم شبکهای گسترده در محلات ایجاد کنیم، مانند شبکه اعصاب بدن که حتی دورترین نقاط را به یکدیگر متصل میکند، میتوانیم چسبندگی اجتماعی ایجاد کنیم.
وی افزود: این شبکه میتواند در حوزههای مختلف از جمله جهاد تبیین، حل مسائل محلی، شناسایی نظام مسائل شهر و استان، مسجدمحوری و توانمندسازی افراد مورد استفاده قرار گیرد و در هر حوزهای که نیاز باشد، با تمام قوا از این مسیر حمایت خواهیم کرد.
جمالینژاد در ادامه به ساختار مدیریت شهری اصفهان اشاره کرد و گفت: شهری مانند اصفهان با ۱۵ منطقه و صدها محله، اگر قرار باشد شورای شهر آن واقعاً مؤثر باشد، باید نمایندگان تمام محلات در فرآیند تصمیمگیری حضور داشته باشند.
وی افزود: در دورهای که مسئولیت سازمان شهرداریها را بر عهده داشتم، پیشنهادی مطرح کردم که بر اساس آن در هر محله انتخابات برگزار شود و افراد منتخب در سطح منطقهای گرد هم بیایند و از میان آنها اعضای شورا انتخاب شوند.
پیشنهاد تلفیق انتخاب مردمی و تخصص شورایی در انتخاب شهردار
استاندار اصفهان درباره سازوکار انتخاب شهردار نیز گفت: در آن مقطع برخی معتقد بودند شهردار باید به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب شود و برخی دیگر بر انتصاب شهردار از سوی شورا تأکید داشتند.
وی ادامه داد: پیشنهاد من این بود که این دو دیدگاه با یکدیگر تلفیق شود؛ به این معنا که نمایندگان محلات که منتخب مردم هستند، از میان خود یا افراد مورد اعتماد، شهردار را انتخاب کنند تا هم وجهه انتخاب مردمی وجود داشته باشد و هم تأیید شورایی و تخصصی در فرآیند انتخاب لحاظ شود.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: این مدل میتوانست ساختاری بسیار قوی ایجاد کند، اما در آن مقطع اراده لازم برای شکلگیری چنین ساختاری وجود نداشت.
سیاسی شدن ساختارهای محلی آسیبزاست
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ ماهیت اجتماعی و مردمی این ساختارها گفت: این ساختارها تا زمانی که وارد بازیهای سیاسی نشدهاند، میتوانند بسیار کارآمد باشند، اما به محض سیاسی شدن، آسیب میبینند.
استاندار اصفهان تجربه شورایاریها را مورد اشاره قرار داد و افزود: در تجربه شورایاریها نیز زمانی که این ساختارها درگیر بازیهای سیاسی شدند، با آسیب مواجه شدند.
وی تأکید کرد: اگر ساختار از پایین و از دل مردم، بهویژه محلات محروم و آسیبدیده و با حضور افراد قوی و اثرگذار شکل بگیرد، به تدریج در جامعه رسوب میکند، ماندگار میشود و با رفتوآمد افراد از بین نمیرود.
جمالینژاد در پایان گفت: پیشنهاد میکنم یک بار اصول قانون اساسی در زمینه شوراها و همچنین چارچوب شورایاریها مورد مرور قرار گیرد تا ظرفیتهای موجود در این زمینه بهتر مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ما در استان اصفهان همهجانبه از این مسیر حمایت میکنیم و هر ظرفیتی که برای شکلگیری و تقویت شبکه محلات نیاز باشد، در اختیار این حرکت قرار خواهیم داد.
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