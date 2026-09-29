جزئیات جلسه کمیسیون صنایع مجلس با وزیر ارتباطات

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست امروز (سه شنبه ۷ مهر ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور علیزاده (رئیس) و اعضای کمیسیون اعم از عباسپور، تقی پور، رضوانی، حسینی کیا، حبیب‌زاده، جراره، قاضی‌زاده هاشمی و زهرا سعیدی و ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به ۲۱ سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعم از سوال صوفی، نثاری، سالاری، موسی احمدی (دو فقره)، جعفر قادری (سه فقره)، عباس بیگدلی، حق وردی، جراره، لاهوتی، بامری، کعب عمیر، سیدنجیب حسینی(دو فقره)، حمیدرضا گودرزی، مرادی و فتحی (۲ فقره) برگزار شد.

در این نشست دو نفر از نمایندگان سوال کننده از جمله حق وردی و جراره حضور داشتند که در ابتدا حق وردی این سوال را خطاب به وزیر ارتباطات مطرح کرد که عجله شما برای فراهم آوردن سریع امکان فعالیت سکوهای خارجی در شرایط کنونی کشور چیست؟

در نهایت مقرر شد نماینده سوال کننده طی نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان اقدامات این وزارتخانه در این حوزه قرار گیرد بنابراین از پاسخ وزیر قانع شد.

جراره نیز برای بررسی سوال خود در این وزارتخانه مهلتی ۲ ماهه تعیین کرد.

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بیان جزییات این نشست، گفت: این نشست با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت بررسی تعدادی از سوالات نمایندگان مجلس که از ماه‌ها قبل مطرح کرده بودند و بررسی آنها به دلیل شرایط خاص کشور با تاخیر در دستورکار کمیسیون قرار گرفت، برگزار شد.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نمایندگان سوال کننده از پاسخ وزیر قانع شدند و هیچ سوالی به صحن ارجاع نشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آقای وزیر هم با توجه به شرایط کشور و محدودیت‌هایی که وجود دارد به این نکته اشاره کردند که این وزارتخانه تمام تلاش خود را در حوزه‌های بازسازی واحدهای آسیب دیده در جنگ و ترمیم، توسعه و حفظ پایداری شبکه به کار گرفتند تا حتی با حملات دشمن نیز اختلالی در خدمات رسانی به مردم ایجاد نشود.

روح الله عباسپور، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این نشست، گفت: نشست امروز کمیسیون به بررسی سوال نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافت اما فقط دو نفر از نمایندگان سوال کننده در این نشست حضور پیدا کردند.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قرار شد نماینده سوال کننده نیز طی نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان اقدامات این وزارتخانه در این حوزه قرار گیرد بنابراین از پاسخ ارائه شده قانع شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: سوال آقای حق وردی پیرامون این موضوع بود که چرا با اتصال مجدد اینترنت، امکان فعالیت پلتفرم‌های خارجی همچون اینستاگرام و واتساپ فراهم شد در حالی که در شرایط جنگی امنیت کشور را به خطر می‌اندازند و وزیر هم پاسخ داد که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلیل قطعی اینترنت روزانه ۱۵ میلیون دلار معادل حدود ۳ همت به اقتصاد کلان و دیجیتال آسیب وارد می‌شود بنابراین نمی‌توان از فعالیت در این حوزه ممانعت به عمل آورد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکید کرد: نکته حائز اهمیت دیگری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت فعالیت سکوهای خارجی در شرایط کنونی بود که امنیت کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهند کمااینکه افرادی که به دلیل ارسال اطلاعات مراکز حساس کشور به دشمنان، دستگیر شده بودند، اذعان کردند که از طریق پلتفرم‌های خارجی نسبت به جذب نیرو از داخل کشورمان به عنوان جاسوس سیستم اطلاعاتی دشمنان اقدام شده بود بنابراین نمایندگان بر این مهم تاکید کردند که لازم است این مهم در جهت حفظ امنیت کشور به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

سیدستار هاشمی نیز در مورد برنامه‌ای که این وزارتخانه برای تقویت سکوهای داخلی دارد، گفت: حفظ پایداری ارتباطات مسئولیت سختی بود که ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمان جنگ بر عهده داشتیم که در امتداد آن خدماتی که به مردم ارائه می‌شود باید پایدار باقی بماند.

وی ادامه داد: با وجود خسارت‌هایی که در جنگ به ما وارد شد و بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و مراکز زیرساختی مورد اصابت قرار گرفت اما برگشت خدمات ظرف ۴۹ ساعت انجام شد کمااینکه در شهرستان های سیریک و کوهستک با توجه به حمله‌ای که به مراسم عروسی اتفاق افتاد یکی از همکارانمان جانفشانی کرد و ظرف ۳ ساعت ارتباط قطع شده ۱۶ روستا که به واسطه این حمله وحشیانه مورد اصابت قرار گرفته بودند را برقرار کرده و به مدار خدمت بازگرداند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم اظهارکرد: ما همچنین از ظرفیت سکوها و پلتفرم‌های داخلی هم غافل نبودیم و با توجه به صلاحدید مراجع ذی‌ربط مبنی بر محدودسازی دسترسی به اینترنت طبیعتاً سکوهای داخلی دچار خسارت‌های جدی شدند و همکارانمان در تعاملی که با صندوق نوآوری و شکوفایی کشور داشتند از ظرفیت منابع در اختیار استفاده کردند و تسهیلات ویژه‌ای را برای شرکت‌های دانش بنیان و تعداد دیگری از شرکت‌های غیردانش بنیان در نظر گرفتند که از طریق مدیران کل استانی این وزارتخانه دنبال شد.

هاشمی یادآور شد: ما به سکوهای داخلی در قالب تامین تجهیزات اعم از زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره سازی بیش از هزار میلیارد تومان در دوران جنگ کمک کردیم، همچنین به سکوی شاد برای ارائه خدمات آموزشی ۱۷۰۰ میلیارد تومان کمک کردیم که این کمک‌ها استمرار خواهد داشت چرا که باید از این ظرفیت‌های داخلی حمایت و تلاش کنیم که موجب تامین رضایت مردم شود.

وی افزود: یکی دیگر از کمک‌هایی که به سکوهای داخلی کردیم، مصوبه‌ای بود که در دولت داشتیم مبنی بر اینکه خدمات مورد نیاز مردم را روی سکوهای داخلی ارائه دهیم که بر آن تاکید و باور داریم یکی از مزیت‌های رقابتی سکوهای داخلی با خارجی از این محل است که می‌توانند خدمات مورد نیاز مردم را ارائه دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با وضعیت قیمت‌گذاری اینترنت در شرایط کنونی کشور، تاکید کرد: با توجه به شرایط کشور تمهیدات ویژه‌ای در تعامل با اپراتورها و بخش خصوصی در این زمینه اندیشیده شده است، همچنین در این راستا یکی از اقداماتی که با تاخیر انجام شد در خصوص مراکز گلوگاهی در کشور بود که باید برای آنها مراکز پشتیبان ایجاد می‌شد و همکارانمان در این شرایط جنگی، تلاش مجاهدانه‌ای برای توزیع این مراکز حیاتی داشتند.