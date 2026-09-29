به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میری عصر سهشنبه در نشست اضطراری شورای ترافیک شهرستان ساوه که به منظور بررسی ابعاد حادثه رانندگی اخیر برگزار شد، ضمن ابراز تأسف از وقوع این رخداد، اظهار کرد: به محض وقوع حادثه، با دستور صریح استاندار مرکزی، هماهنگیهای لازم با دستگاههای امدادی و فرمانداری ساوه برای رسیدگی فوری به مصدومان انجام شد و نیروهای امدادی در کمترین زمان ممکن در محل حضور یافتند.
وی با تصریح بر اینکه وقوع حوادث جادهای نباید دستمایه توجیه کمکاریها شود، افزود: در نشست امروز با حضور فرماندار ساوه و مسئولان پلیس راه، آخرین وضعیت آزادراه و نواقص موجود به دقت بررسی و مقرر شد شرکت مسئول نگهداری آزادراه، در بازه زمانی تعیینشده نسبت به رفع فوری این نواقص اقدام کند و ستاد مدیریت بحران این استان نیز با جدیت بر اجرای این تعهدات نظارت خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی با اشاره به ضرورت پایان دادن به مباحث بینسازمانی میان شرکت زیرساخت، شرکت بهرهبردار و اداره کل راهداری، تاکید کرد: دستگاههای متولی نباید در پیچوخمهای اداری، جان مردم را معطل بگذارند.
میری افزود: آنچه برای ما اولویت قطعی دارد، همافزایی تمامی دستگاهها در یک مسیر واحد است تا مشکلات فنی و ایمنی آزادراه به حداقل برسد چرا که هرگونه قصور در این زمینه، نابخشودنی است.
وی با تأکید بر پیگیریِ موضوعاتی از قبیل کنترل هوشمند سرعت متوسط، نصب و بهروزرسانی دوربینهای نظارتی و ساماندهی محلهای خدمات رفاهی به عنوان مطالبات اصلی مدیریت بحران، گفت: تمامی مواردِ احصا شده در این محور، با جدیت از طریق ستاد مدیریت بحران استان مرکزی پیگیری خواهد شد تا شاهد کاهش تکرار حوادث تلخ جادهای باشیم.
وی با اشاره به روحیه کار جهادی در دولت خدمتگزار، تصریح کرد: تلاش برای ایمنسازی شریانهای حیاتی کشور، مصداق بارزِ خدمت به خلق است و مسئولان باید با همت ویژه، بستری امن برای تردد هموطنان فراهم کنند تا با همدلی میان دستگاههای مسئول، شاهد پیشرفت در عرصههای زیرساختی و افزایش رضایتمندی مردم باشیم.
نظر شما