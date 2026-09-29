ایمانی: ۳ میلیون نفرساعت آموزش مهارتی در کرمانشاه ارائه شد

احسان ایمانی هرسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ششماهه نخست سال جاری، برنامههای آموزشی این ادارهکل با هدف توسعه مهارتآموزی، ارتقای توانمندی نیروی کار و افزایش آمادگی متقاضیان ورود به بازار کار دنبال شد و در مجموع ۳ میلیون نفرساعت آموزش مهارتی به متقاضیان ارائه شد.
وی افزود: آموزشهای مهارتی در مراکز دولتی و آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد، متناسب با ظرفیتهای منطقهای و نیاز گروههای هدف برنامهریزی و اجرا شد و حوزههای صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر را دربر گرفت.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه گفت: محور اصلی این دورهها تقویت مهارتهای کاربردی و افزایش فرصتهای اشتغال بود و در کنار آن، توسعه آموزشهای جامعهمحور و گسترش برنامههای آموزشی برای گروههای مختلف هدف نیز دنبال شد.
ایمانی هرسینی ادامه داد: تقویت تعامل با دستگاهها و نهادهای همکار از دیگر محورهای فعالیت آموزشی در نیمه نخست سال بود و تلاش شد با شناسایی نیازهای مهارتی، دسترسی متقاضیان به آموزشهای مورد نیاز افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در بخش خصوصی، ۳۱۰ آموزشگاه آزاد فعال در استان، یک میلیون و ۳۱۷ هزار نفرساعت آموزش مهارتی به ۶ هزار و ۵۰۵ نفر ارائه کردند که این آموزشها بر اساس شهریه مصوب سازمان انجام شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت ۱۸ مرکز ثابت دولتی در سطح استان افزود: این مراکز نیز در ششماهه نخست امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفرساعت آموزش مهارتی به ۸ هزار و ۳۹۰ نفر ارائه کردند.
ایمانی هرسینی بیان کرد: در بخش آموزش به سربازان وظیفه و نیروهای مسلح، یک هزار و ۹۰ نفر تحت پوشش قرار گرفتند و ۱۸۲ هزار نفرساعت آموزش برای این گروه ارائه شد؛ همچنین ۹۵۰ دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی از ۱۳۴ هزار نفرساعت آموزش بهرهمند شدند.
وی ادامه داد: ۷۱۸ نفر از دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز ۱۳۵ هزار نفرساعت آموزش مهارتی دریافت کردند و آموزش ارائهشده به زندانیان نیز ۶۲۱ نفر را با ۸۸ هزار نفرساعت آموزش شامل شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه گفت: در گروه ساکنان سکونتگاههای غیررسمی نیز ۵۵۶ نفر با ۹۷ هزار نفرساعت آموزش تحت پوشش قرار گرفتند و برای ۳۷۵ نفر از روستائیان و عشایر نیز ۷۷ هزار نفرساعت آموزش مهارتی ارائه شد.
ایمانی هرسینی افزود: ۳۳ نفر از کودکان کار و خیابان ۷ هزار و ۵۰۰ نفرساعت آموزش دریافت کردند و برای ۱۱۱ نفر از آسیبدیدگان اجتماعی نیز ۱۷ هزار و ۳۰۰ نفرساعت آموزش ارائه شد.
وی خاطرنشان کرد: در همین مدت، ۲۴۵ نفر از معتادان بهبودیافته ۴۱ هزار نفرساعت آموزش مهارتی دریافت کردند و ۳۰ نفر از افراد دارای معلولیت نیز تحت پوشش ۳ هزار و ۷۰۰ نفرساعت آموزش قرار گرفتند.
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