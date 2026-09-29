به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر سه شنبه با حضور در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و آشنایی با تجهیزات و امکانات امدادی، با پرسنل، فرماندهان و نیروهای فداکار این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این دیدار ، با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام عرصه آتش‌نشانی اظهار کرد: روز آتش‌نشانی و ایمنی فرصت مغتنمی است تا مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود و مجموعه دستگاه قضایی استان را از غیور مردانی اعلام کنیم که بی هیچ چشم داشتی، جان گران‌بهای خود را در طبق اخلاص نهاده و در دل شعله‌های آتش و امواج حوادث سهمگین، برای نجات جان و مال همنوعان خویش به میدان شجاعت و ایثار می‌شتابند.

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای، افزود: تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی گواه آن است که هرکجا خطر و بحرانی وجود داشته، آتش‌نشانان عزیز همچون رزمندگان خط مقدم با شجاعت ایستادگی کرده‌اند و جان‌فشانی و روحیه جهادی این عزیزان در حوادث گوناگون، یادآور دلاور مردی های ایثارگران در دوران دفاع مقدس است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ایمنی در توسعه شهری گفت: بافت متراکم شهری، نیازمند برخورداری از به روزترین سازوکارها و استانداردهای پدافند غیرعامل و ایمنی است که از این رو حفظ آمادگی همه‌جانبه، ارتقای آموزش‌ها و تقویت تجهیزات و لجستیک سازمان آتش‌نشانی یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان بر اساس وظایف ذاتی خود در صیانت از حقوق عامه، همواره حامی الزامات ایمنی شهری، رعایت استانداردهای لازم در ساخت‌وسازها و صنایع و همچنین حمایت قاطع قانونی از این خادمان بی ادعا خواهد بود تا ایمنی شهروندان و حفاظت از سرمایه‌های ملی با هیچ‌گونه مسامحه‌ای مواجه نشود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان این بازدید، با اهدای لوح سپاس به رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر، از مجاهدت‌ها، خدمات شبانه روزی و ایثارگری های آتش‌نشانان و پرسنل خدوم این سازمان تجلیل کرد و برای تمامی خادمان این عرصه آرزوی توفیق و سربلندی نمود.