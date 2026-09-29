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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

مهرانگیز: جهاد و ازخودگذشتگی آتش‌نشانان امتداد فرهنگ ایثار و شهادت است

مهرانگیز: جهاد و ازخودگذشتگی آتش‌نشانان امتداد فرهنگ ایثار و شهادت است

بوشهر- رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به نقش آتش‌نشانان در حوادث و بحران‌ها، ایثار و روحیه جهادی آنان را یادآور دلاوری رزمندگان دوران دفاع مقدس دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر سه شنبه با حضور در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و آشنایی با تجهیزات و امکانات امدادی، با پرسنل، فرماندهان و نیروهای فداکار این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این دیدار ، با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام عرصه آتش‌نشانی اظهار کرد: روز آتش‌نشانی و ایمنی فرصت مغتنمی است تا مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود و مجموعه دستگاه قضایی استان را از غیور مردانی اعلام کنیم که بی هیچ چشم داشتی، جان گران‌بهای خود را در طبق اخلاص نهاده و در دل شعله‌های آتش و امواج حوادث سهمگین، برای نجات جان و مال همنوعان خویش به میدان شجاعت و ایثار می‌شتابند.

مهرانگیز: جهاد و ازخودگذشتگی آتش‌نشانان امتداد فرهنگ ایثار و شهادت است

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه‌ای، افزود: تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی گواه آن است که هرکجا خطر و بحرانی وجود داشته، آتش‌نشانان عزیز همچون رزمندگان خط مقدم با شجاعت ایستادگی کرده‌اند و جان‌فشانی و روحیه جهادی این عزیزان در حوادث گوناگون، یادآور دلاور مردی های ایثارگران در دوران دفاع مقدس است.

مهرانگیز: جهاد و ازخودگذشتگی آتش‌نشانان امتداد فرهنگ ایثار و شهادت است

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ایمنی در توسعه شهری گفت: بافت متراکم شهری، نیازمند برخورداری از به روزترین سازوکارها و استانداردهای پدافند غیرعامل و ایمنی است که از این رو حفظ آمادگی همه‌جانبه، ارتقای آموزش‌ها و تقویت تجهیزات و لجستیک سازمان آتش‌نشانی یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان بر اساس وظایف ذاتی خود در صیانت از حقوق عامه، همواره حامی الزامات ایمنی شهری، رعایت استانداردهای لازم در ساخت‌وسازها و صنایع و همچنین حمایت قاطع قانونی از این خادمان بی ادعا خواهد بود تا ایمنی شهروندان و حفاظت از سرمایه‌های ملی با هیچ‌گونه مسامحه‌ای مواجه نشود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان این بازدید، با اهدای لوح سپاس به رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر، از مجاهدت‌ها، خدمات شبانه روزی و ایثارگری های آتش‌نشانان و پرسنل خدوم این سازمان تجلیل کرد و برای تمامی خادمان این عرصه آرزوی توفیق و سربلندی نمود.

کد مطلب 6962825

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