  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: مجموع حملات تجاوزکارانه سعودی شامل حملات هوایی و موشکی از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها به ۱۱۵۸ مورد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، هواپیماهای دشمن سعودی به‌ویژه جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته بودن، ۳۵ حمله هوایی انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: این حملات دشمن سعودی، زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله شبکه‌های مخابراتی و مدارس را در استان‌های تعز، الجوف، عمران، صعده و الحدیده هدف قرار داد.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: مجموع حملات تجاوزکارانه سعودی شامل حملات هوایی و موشکی از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها به ۱۱۵۸ مورد رسیده است.

کد مطلب 6962925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها