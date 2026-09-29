بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، هواپیماهای دشمن سعودی بهویژه جنگندههای اف-۱۵ و تایفون که از پایگاههای «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته بودن، ۳۵ حمله هوایی انجام دادند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: این حملات دشمن سعودی، زیرساختهای غیرنظامی از جمله شبکههای مخابراتی و مدارس را در استانهای تعز، الجوف، عمران، صعده و الحدیده هدف قرار داد.
یحیی سریع سپس اضافه کرد: مجموع حملات تجاوزکارانه سعودی شامل حملات هوایی و موشکی از زمان آغاز تشدید درگیریها به ۱۱۵۸ مورد رسیده است.
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