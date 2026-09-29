انفجار غیرعادی در ملارد رخ نداده است؛ مهمات عمل نکرده خنثی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی وتبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در اطلاعیهای از اجرای عملیات کنترلشده انهدام مهمات عملنکرده باقیمانده از جنگ آمریکایی صهیونی در روز سهشنبه۷ مرداد خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، صدای انفجارهایی که امشب در برخی از نقاط شهرستان ملارد شنیده شد و ادامه هم دارد مربوط به عملیات فنی انهدام مهمات عملنکرده است و هیچگونه حادثه یا وضعیت غیرعادی در منطقه رخ نداده است.
روابط عمومی وتبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکنند و اخبار مربوط به این عملیات را تنها از طریق منابع رسمی دنبال کنند
نظر شما