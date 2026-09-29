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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

انفجار غیرعادی در ملارد رخ نداده است؛ مهمات عمل نکرده خنثی می شود

انفجار غیرعادی در ملارد رخ نداده است؛ مهمات عمل نکرده خنثی می شود

ملارد- سپاه استان تهران اعلام کرد: صدای انفجارهایی که امشب در برخی از نقاط ملارد شنیده شد و ادامه هم دارد مربوط به انهدام مهمات عمل‌نکرده است و هیچ‌گونه حادثه رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی وتبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در اطلاعیه‌ای از اجرای عملیات کنترل‌شده انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ آمریکایی صهیونی در روز سه‌شنبه۷ مرداد خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، صدای انفجارهایی که امشب در برخی از نقاط شهرستان ملارد شنیده شد و ادامه هم دارد مربوط به عملیات فنی انهدام مهمات عمل‌نکرده است و هیچ‌گونه حادثه یا وضعیت غیرعادی در منطقه رخ نداده است.

روابط عمومی وتبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکنند و اخبار مربوط به این عملیات را تنها از طریق منابع رسمی دنبال کنند

کد مطلب 6962937

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