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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

دنیل گرا به تمرینات پرسپولیس برگشت؛ ایری غایب بود

دنیل گرا به تمرینات پرسپولیس برگشت؛ ایری غایب بود

تمرین امروز پرسپولیس با حضور دنیل گرا در تمرینات گروهی و بازگشت دو بازیکن جوان همراه بود، اما دانیال ایری به دلیل مصدومیت غایب بود و سه بازیکن همچنان زیر نظر کادر پزشکی تمرین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر،تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی برگزار شد که دنیل گرا، مدافع سرخپوشان، در بخشی از تمرینات گروهی تیم حضور پیدا کرد تا روند بازگشت او به شرایط کامل مسابقه ادامه داشته باشد.

در این جلسه تمرینی همچنین پوریا لطیفی‌فر و پوریا شهرآبادی پس از پشت سر گذاشتن دوران دوری، به تمرینات تیم بازگشتند و در برنامه‌های آماده‌سازی سرخپوشان حضور داشتند.

دانیال ایری اما به دلیل مصدومیت در تمرین امروز غایب بود تا کادر فنی پرسپولیس همچنان شرایط این بازیکن را زیر نظر داشته باشد.

از سوی دیگر حسین کنعانی زادگان، علی علیپور و پویا پورعلی نیز همچنان برنامه‌های اختصاصی خود را زیر نظر کادر پزشکی دنبال کردند و در تمرینات کامل گروهی حضور نداشتند.

کد مطلب 6962909
مهدی مرتضویان

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