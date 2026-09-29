صنایع دستی اصفهان برای ورودبه بازارهای رسمی به شناسنامه آثار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله عبدالهی شامگاه سهشنبه در نشست تخصصی هنرمندان و فعالان صنایع دستی با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اظهار کرد: در ادامه جلسات تخصصی سال گذشته، موضوعات مختلفی از جمله مطالبات مطرحشده، مصوبات به نتیجه رسیده و مواردی که همچنان بلاتکلیف ماندهاند بررسی شده و تلاش بر این است که در دوره جدید، پیگیریها از مرحله طرح مسئله عبور کرده و به نتیجه عملی برسد.
وی با اشاره به روند شکلگیری تشکلهای حرفهای صنایع دستی افزود: تشکلهای حرفهای که از سال گذشته پیگیری آن آغاز شد، اکنون در اصفهان وارد مرحله اجرایی شده و اعضای آن مشخص شدهاند، مدیرعامل آن تعیین شده و فعالیت این مجموعه شکل گرفته است. ابلاغ سند نیز در حال انجام است و اصفهان در این زمینه از استانهای پیشرو کشور به شمار میرود.
عبداللهی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات پیگیریشده، برپایی نمایشگاه و گذر صنایع دستی بود که با همکاری اتحادیه و استانداری شکل گرفت و اکنون بهصورت هفتگی برگزار میشود. این تجربه نشان داد که در صورت همراهی بخش خصوصی، تشکلهای صنفی و دستگاههای اجرایی میتوان ظرفیتهای تازهای برای عرضه و فروش محصولات صنایع دستی ایجاد کرد.
بخش قابل توجهی از مطالبات سال گذشته صنایع دستی به نتیجه رسید
معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به پیگیری مصوبات سال گذشته گفت: بخشی از موضوعات مطرحشده در سال گذشته به نتیجه رسیده است؛ از جمله برگزاری دورههای آموزشی، پیگیری موضوع زمین و برخی مسائل مرتبط با زیرساختهای فعالیت هنرمندان که برای آنها اقدامات لازم انجام شده است.
وی با بیان اینکه در این مسیر بخش خصوصی نیز نقش مهمی داشته است، تصریح کرد: در فاصله سال گذشته تا امسال، اتفاقات بیشتری نسبت به گذشته در حوزه صنایع دستی اصفهان رقم خورده که بخشی از آن حاصل تلاش فعالان بخش خصوصی و بخشی نتیجه پیگیری همکاران اداره کل و بهویژه تلاشهای امیر کرمزاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، در دو سال گذشته بوده است.
عبداللهی درباره موضوع نقره نیز گفت: مسئله نقره همچنان حل نشده است و استاندار اصفهان نیز این موضوع را با وزیر مربوطه مطرح کرده و قرار شده است در هیئت دولت بررسی شود. بنابراین این مطالبه همچنان در سطح ملی در حال پیگیری است.
وی یکی دیگر از مسائل مهم باقیمانده را بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع دستی دانست و افزود: در موضوع بازگشت ارز صادراتی، با وجود پیگیریهای انجامشده و فشارهایی که برای حل مسئله وجود داشته، بانک مرکزی تاکنون همراهی لازم را نداشته است و این موضوع همچنان از موانع پیش روی فعالان صادرات صنایع دستی محسوب میشود.
شناسنامه آثار فاخر؛ از اصالتسنجی تا ایجاد امکان حضور در بازارهای رسمی
معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان یکی از مهمترین مطالبات جدید فعالان این حوزه را موضوع شناسنامه آثار صنایع دستی عنوان کرد و گفت: صدور شناسنامه برای آثار فاخر و همچنین شناسنامه محصول از موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود، زیرا شناسنامه میتواند علاوه بر مشخص کردن اصالت اثر، مسیر عرضه آن در بازارهای رسمی را نیز تسهیل کند.
وی توضیح داد: وقتی یک اثر شناسنامه داشته باشد، خریدار میداند که یک متخصص اثر را بررسی و قیمتگذاری کرده است و در صورت بروز مسئله یا تقلب نیز مشخص است که چه فردی مسئول کارشناسی و تأیید آن اثر بوده است. این موضوع بهویژه درباره آثار ارزشمند و فاخر صنایع دستی اهمیت زیادی دارد.
عبداللهی با اشاره به ظرفیت ایجادشده برای ساماندهی فعالیتهای مرتبط با صنایع دستی اظهار کرد: در یک سال گذشته سه ظرفیت مهم شکل گرفته است که میتوان از آنها برای طراحی مسیرهای جدید در سطح استان و حتی کشور استفاده کرد؛ تشکلهای قانونی، ظرفیت شرکت توسعه و مسیرهای قانونی فعالیت بخش خصوصی از جمله این ظرفیتها هستند.
وی افزود: قانون مربوط به تشکل مورد نظر در مجلس تصویب شده، شورای نگهبان آن را تأیید کرده و ابلاغ شده است و دستورالعمل اجرایی آن نیز تدوین شده است. بنابراین اکنون زیرساخت قانونی لازم برای حرکت در حوزههایی مانند شناسنامه آثار، نمایشگاههای داخلی و خارجی و دیگر فعالیتهای تخصصی وجود دارد.
عبداللهی با اشاره به ضرورت حضور جدیتر بخش خصوصی در اقتصاد صنایع دستی بیان کرد: باید میان ظرفیتهای موجود نشست و برای فعالیتهای جدید طراحی کرد. اگر قرار است صنایع دستی را بهعنوان یک حوزه اقتصادی دنبال کنیم، باید ملاحظات اقتصادی آن را نیز بپذیریم و نمیتوان با نگاه صرفاً اداری انتظار داشت این حوزه توسعه پیدا کند.
وی همچنین از ایجاد مسیر قانونی جدید برای فعالیت یکی از مجموعههای بخش خصوصی خبر داد و گفت: در گذشته برای انجام بخشی از این فعالیتها مسیر قانونی مناسبی وجود نداشت، اما با پیگیریهای انجامشده از سوی شرکت سیاحان، مسیر جدیدی ایجاد شده که اکنون میتوان از آن در کنار اداره کل برای پیشبرد برنامههای صنایع دستی استفاده کرد.
پیگیری مطالبات اصفهان در سطح ملی؛ از صادرات تا احیای آموزشهای تخصصی
عبداللهی درباره مطالبات صنایع دستی اصفهان از معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور نیز گفت: بخشی از مشکلاتی که سال گذشته مطرح شد، رفع شده و بخشی دیگر همچنان باقی مانده است؛ برخی از این مسائل نیز در اختیار معاونت صنایع دستی وزارتخانه نیست و نیازمند پیگیری از دستگاههایی مانند بانک مرکزی و گمرک است.
وی افزود: در ادامه این مسیر، هدف این است که موضوعاتی که تاکنون پیگیری شدهاند تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال شوند و در کنار آن، مطالبات جدیدی که در نشستهای تخصصی هنرمندان مطرح شده نیز در سطح ملی پیگیری شود.
معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان تأکید کرد: یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالبه در شرایط فعلی، شناسنامهدار شدن آثار فاخر و محصولات صنایع دستی است و باید مشخص شود برای عملیاتی شدن این موضوع چه برنامهای وجود دارد.
عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آموزش صنایع دستی گفت: مرکز آموزش همچنان فعال است و کلاسهای آموزشی در آن برگزار میشود. اعتبارات سال گذشته به دلیل شرایط جنگی کاهش پیدا کرد، اما اکنون دو مسیر برای تقویت آموزشها دنبال میشود؛ نخست افزایش اعتبارات دولتی و دوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی.
وی ادامه داد: در همین راستا، با همکاری شرکت سیاحان ۴۰ ستون تلاش شده است آموزشهای بخش خصوصی نیز فعال شود تا ظرفیت آموزشی صنایع دستی تنها متکی به منابع دولتی نباشد.
عبداللهی با اشاره به مجموعه اقداماتی که در یک سال گذشته برای صنایع دستی اصفهان انجام شده است، خاطرنشان کرد: امروز نسبت به سال گذشته ظرفیت بیشتری برای پیگیری مسائل صنایع دستی وجود دارد و باید از این ظرفیتها برای حل موانع باقیمانده، تقویت حضور بخش خصوصی، توسعه بازار، ساماندهی شناسنامه آثار و پیگیری مسائل صادراتی استفاده کرد.
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