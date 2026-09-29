تالار تیموری درمسیرتبدیل شدن به موزه وبازار آثارفاخر صنایع دستی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده شامگاه سهشنبه در نشست تخصصی هنرمندان و فعالان صنایع دستی با اشاره به ظرفیت ویژه اصفهان در صنایع دستی اظهار کرد: اصفهان به دلیل جایگاه و تنوع صنایع دستی، وظایف سنگینتری نسبت به بسیاری از استانها بر عهده دارد و باید بخشی از مسائل این حوزه را بهصورت پایلوت حل و الگوی قابل تعمیمی برای کشور ارائه کند.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، موانع اجرایی پیش روی قوانینی است که برای حمایت از صنایع دستی تصویب شده، اما زیرساخت لازم برای اجرای آنها فراهم نشده است؛ بنابراین تلاش میکنیم بخشی از این خلأها را از اصفهان و با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی و سایر دستگاههای مرتبط برطرف کنیم.
کرمزاده ادامه داد: یکی از مسائل مهم در این زمینه، معافیت صنایع دستی از مالیات بر ارزش افزوده است؛ قانونگذار برای این حوزه معافیتهایی پیشبینی کرده، اما در عمل به دلیل نبود کد مشخص برای شناسایی کالاهای صنایع دستی، سازمان امور مالیاتی در بسیاری از موارد نمیتواند تشخیص دهد که یک کالا در زمره صنایع دستی قرار میگیرد یا خیر.
کدگذاری ۱۹۶ رشته صنایع دستی اصفهان برای حل یک گره مالیاتی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: اصفهان اکنون دارای ۱۹۶ رشته صنایع دستی است و یکی از اقداماتی که باید در استان انجام دهیم، ایجاد کد مشخص برای این رشتهها و کالاهای تولیدشده در آنهاست تا امکان شناسایی دقیق محصولات صنایع دستی در سامانههای مرتبط فراهم شود.
وی تصریح کرد: برای این منظور تلاش میکنیم از ظرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانههای موجود در این حوزه استفاده کنیم و با سازمان امور مالیاتی نیز به تفاهم برسیم که دقیقاً چه مشخصاتی برای شناسایی کالاهای صنایع دستی مورد نیاز است.
کرمزاده افزود: زمانی که کالاهای صنایع دستی با توجه به جنس و رشته تولیدی خود، اعم از محصولات چوبی، فلزی و سایر گروهها، دارای شناسه و کد مشخص باشند، امکان اجرای دقیقتر قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده فراهم میشود و بخشی از هزینهای که امروز به دلیل نبود سازوکار شناسایی بر تولیدکننده تحمیل میشود، قابل مدیریت خواهد بود.
وی با اشاره به معافیت مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه مورد استفاده در صنایع دستی نیز گفت: قانونگذار برای مواد اولیه صنایع دستی نیز معافیتهایی پیشبینی کرده، اما در اینجا نیز مشکل اصلی، نبود سازوکار دقیق برای شناسایی مصرفکنندگان واقعی این مواد و ارتباط آنها با چرخه تولید صنایع دستی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تأکید کرد: قوانین مناسبی در حوزه صنایع دستی وجود دارد، اما بخشی از آنها به دلیل نبود آییننامه، دستورالعمل یا زیرساخت اجرایی، در عمل به نتیجه مطلوب نرسیده است و تلاش ما این است که این مسائل را با هماهنگی وزارتخانه و دستگاههای ذیربط به مرحله اجرا برسانیم.
شناسنامهدار شدن آثار؛ از اعتماد خریدار تا ایجاد اعتبار اقتصادی برای صنایع دستی
کرمزاده یکی دیگر از محورهای مورد پیگیری استان را شناسنامهدار کردن آثار صنایع دستی دانست و گفت: شناسنامهدار شدن آثار میتواند اعتماد مصرفکننده و خریدار را نسبت به کیفیت، قیمت و هویت اثر افزایش دهد و در عین حال جایگاه هنرمندی را که اثر را خلق کرده مشخص کند.
وی افزود: در صنایع دستی ممکن است دو اثر در ظاهر مشابه باشند، اما به دلیل تفاوت در مهارت، سابقه و جایگاه هنرمند، کیفیت و ارزش آنها متفاوت باشد؛ بنابراین لازم است سازوکاری ایجاد شود که این تفاوتها در ارزشگذاری آثار قابل شناسایی باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: موضوع ارزشگذاری آثار فاخر صنایع دستی فقط برای تعیین قیمت فروش نیست، بلکه میتواند یک پشتوانه اقتصادی برای این آثار ایجاد کند. اگر ارزش آثار به شکل رسمی و قابل استناد تعیین شود، میتوان از این ظرفیت در آینده برای ایجاد اعتبار، دریافت تسهیلات و حتی ارائه ضمانتهای مالی استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از نظامهای اقتصادی، داراییهای ارزشمند میتوانند پشتوانه اعتبار قرار گیرند و ما نیز باید برای آثار فاخر صنایع دستی چنین ظرفیتی ایجاد کنیم تا صنایع دستی از یک محصول صرفاً مصرفی به یک دارایی دارای اعتبار اقتصادی تبدیل شود.
کرمزاده گفت: شناسنامهدار شدن آثار همچنین به خریدار کمک میکند نسبت به قیمت کالایی که خریداری میکند اطمینان بیشتری داشته باشد و بتواند رابطه میان اثر، هنرمند، کیفیت و ارزش اقتصادی آن را تشخیص دهد.
اصفهان به دنبال تفویض اختیار برای حراج تخصصی صنایع دستی
وی یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری استان را برگزاری حراج تخصصی صنایع دستی عنوان کرد و گفت: تجربه برگزاری حراج صنایع دستی در اصفهان نشان داد که این ظرفیت میتواند به یک بازار اقتصادی واقعی برای آثار تبدیل شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: در یکی از حراجهای برگزارشده، حدود ۲۰ میلیارد تومان اثر به فروش رسید و برگزارکننده نیز هزینههای اجرای برنامه را پذیرفت و برای آن اسپانسر جذب کرد؛ بنابراین میتوان این مدل را از حالت یک برنامه مقطعی خارج و به یک سازوکار حرفهای برای بازار آثار صنایع دستی تبدیل کرد.
کرمزاده با اشاره به ظرفیت انجمنها و تشکلهای تخصصی گفت: اگر قرار است حراج صنایع دستی به شکل حرفهای توسعه پیدا کند، باید انجمنهای حرفهای و فعالان این حوزه در آن نقش داشته باشند و سازوکار مشخصی برای این موضوع تعریف شود.
وی ادامه داد: در تهران نیز از ظرفیت مجموعههایی مانند هتل لاله و سالنهای مناسب آن برای برگزاری برنامههای تخصصی مرتبط با حراج صنایع دستی میتوان استفاده کرد و لازم است چنین ظرفیتهایی در قالب یک دستورالعمل مشخص ساماندهی شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تأکید کرد: تلاش میکنیم با پیگیری از ضرغامی و استاندار اصفهان، تفویض اختیار لازم برای این موضوع دریافت و دستورالعملی تدوین شود که بتوان از تجربه اصفهان در سطح کشور نیز استفاده کرد.
درآمد شناسنامهدار کردن آثار باید به چرخه توسعه صنایع دستی بازگردد
کرمزاده با تأکید بر اینکه شناسنامهدار کردن آثار نباید صرفاً به صدور یک برگه یا ثبت مشخصات اثر محدود شود، گفت: این فرآیند میتواند برای صنایع دستی درآمد ایجاد کند و باید بخشی از این درآمد دوباره به چرخه توسعه این حوزه بازگردد.
وی افزود: اگر از طریق شناسنامهدار کردن آثار، ارزش اقتصادی و بازار آنها افزایش پیدا کند، این منابع باید برای توسعه بازار، صادرات، آموزش، تسهیلگری، پرداخت تسهیلات و حمایت از هنرمندان مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان همچنین به موضوع صادرات اشاره کرد و گفت: اصفهان در حوزه صنایع دستی وظیفه سنگینی بر عهده دارد و باید بتواند بخشی از موانع موجود در مسیر توسعه بازارهای خارجی را نیز حل کند.
وی ادامه داد: ایجاد سازوکارهای اقتصادی برای آثار فاخر، توسعه بازار و تسهیل صادرات باید در یک زنجیره دیده شود و نمیتوان هرکدام را جدا از دیگری دنبال کرد؛ اگر اثری ارزشگذاری و شناسنامهدار شود، میتواند در بازار داخلی و خارجی با اعتبار بیشتری عرضه شود.
تالار تیموری در مسیر تبدیل شدن به موزه و بازار آثار فاخر صنایع دستی
کرمزاده از پیگیری برای بازگشت تالار تیموری به مجموعه میراث فرهنگی و استفاده از این بنا برای ایجاد فضایی ویژه برای آثار فاخر صنایع دستی خبر داد و گفت: در گفتوگویی که با رئیسجمهور درباره املاک و ظرفیتهای موجود انجام شده، مقرر شد موضوع بازگشت این بنا به میراث فرهنگی از مسیرهای قانونی پیگیری شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که تالار تیموری در صورت بازگشت به مجموعه میراث فرهنگی، همزمان چند کارکرد را در حوزه صنایع دستی دنبال کند؛ از جمله ایجاد موزه آثار فاخر معاصر صنایع دستی، برگزاری نمایشگاه و ایجاد فضای مناسب برای عرضه و فروش این آثار.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اظهار کرد: هدف این است که آثاری که ارزش آنها ممکن است به چند میلیارد تومان برسد، در یک فضای تخصصی عرضه شوند و درآمد حاصل از فروش آنها دوباره به چرخه صنایع دستی استان بازگردد تا بتوان از این منابع برای توسعه صادرات، تسهیلگری، حمایت مالی و اقدامات پشتیبان استفاده کرد.
وی با اشاره به ضرورت مشارکت تشکلهای تخصصی در این فرآیند گفت: اجرای چنین مدلی نیازمند همکاری اتحادیه، انجمنها، پیشکسوتان و فعالان صنایع دستی است و باید با مشارکت آنها یک فلوچارت اجرایی مشخص طراحی شود.
کرمزاده افزود: مجموعه دولتی میراث فرهنگی نمیتواند بدون سازوکار حقوقی و اقتصادی مشخص، مستقیماً وارد فعالیتهایی شود که ممکن است بعداً از سوی دستگاههای نظارتی و محاسباتی محل ایراد قرار گیرد؛ بنابراین باید مسئولیت اجرایی این فرآیند در چارچوبی مشخص و با حضور تشکلهای تخصصی تعریف شود.
وی همچنین از پیگیری موضوع مولدسازی برخی ظرفیتها و املاک در راستای آموزش و ترویج صنایع دستی خبر داد و گفت: این ظرفیتها باید به گونهای مورد استفاده قرار گیرند که نتیجه آن مستقیماً در خدمت آموزش، ترویج، توسعه بازار و تقویت اقتصاد صنایع دستی قرار گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان همچنین درباره مطالبات استان از معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گفت: بیمه تکمیلی هنرمندان، صندوق حمایت از هنرمندان، درجههای هنری، تفویض اختیار در زمینه شناسنامهدار کردن آثار و حراج صنایع دستی از جمله موضوعاتی است که در سطح ملی دنبال خواهیم کرد.
کرمزاده تأکید کرد: هدف این است که اصفهان با توجه به جایگاه و ظرفیت صنایع دستی خود، در این موضوعات به عنوان استان پایلوت نقش ملی ایفا کند و بخشی از راهکارهای اجرایی مورد نیاز کشور را در اصفهان به مرحله اجرا برساند.
نظر شما