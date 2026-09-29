به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی شامگاه سهشنبه در کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی اظهار کرد: کنگره شهدا پیش از همه یک تلنگر به مسئولان است تا در گفتار، رفتار و عمل در مسیر فرهنگ ایثار و شهادت گام بردارند.
وی افزود: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان امالقرای جهان اسلام شناخته شده و چشم امید جهان اسلام و آزادیخواهان دنیا به این کشور است، به برکت فرهنگ ایثار و شهادت است.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: امروز دشمن از توان نظامی جمهوری اسلامی ایران نیز هراس دارد و به برکت خون شهدا، کشورمان در تولید تسلیحات نظامی جزو کشورهای موفق دنیاست، اما آنچه بیش از توان نظامی، دشمن را به هراس انداخته، فرهنگ ایثار و شهادت است.
هاشمی با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف گفت: بصیرت و آگاهی مردم، دعای خیر خانوادههای شهدا و حضور آنان در میدان، از عوامل مهم ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است.
وی ادامه داد: اگر امروز پرچم جمهوری اسلامی ایران برافراشته است و جبهه مقاومت به این کشور چشم امید دارد، به دلیل فرهنگ ایثار و شهادت است.
فرهنگ ایثار و شهادت فقط به عرصه نظامی محدود نیست
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت محدود به عرصه نظامی نیست، گفت: این فرهنگ در عرصههای اقتصادی و عمرانی نیز میتواند منشأ موفقیت باشد.
هاشمی افزود: امروز پروژههای بزرگی در استان در حال اجراست که با روحیه جهادی، ایثار و تلاش دنبال میشود و در ارزیابیهای کمی و کیفی نیز جزو پروژههای موفق قرار دارند.
وی تأکید کرد: آنچه میتواند کشور را در برابر تهدیدات سخت و نرم دشمن بیمه کند، گرامیداشت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و کار اصلی پس از برگزاری کنگره ۲۴۰۰ شهید استان آغاز خواهد شد.
جوانان نیازمند فرهنگ ایثار و شهادت هستند
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حضور گسترده جوانان در برنامههای کنگره شهدا اظهار کرد: جامعه جوان ما به فرهنگ ایثار و شهادت نیاز دارد و حضور پررنگ جوانان در برنامههای این ایام نشاندهنده دلدادگی آنان به این فرهنگ است.
هاشمی افزود: رزمایش «جان فدا» که در حال اجراست، نشاندهنده همین دلدادگی جوانان به فرهنگ ایثار و شهادت است و این برنامه در مرکز استان نیز برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت استان گفت: امروز خراسان جنوبی از امنیت پایدار برخوردار است و این امنیت حاصل همراهی مردم، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی است.
بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به راهآهن خراسان جنوبی تزریق شد
استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه راهآهن استان گفت: راهآهن یکی از مطالبات بهحق مردم خراسان جنوبی است که در دولت شهید رئیسی آغاز شد و در دولت چهاردهم نیز طی دو سال بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به این پروژه تزریق شده است.
هاشمی همچنین با اشاره به ظرفیت مرز ماهیرود بیان کرد: امروز مرز ماهیرود یکی از امنترین مرزهای کشور شناخته میشود و در حوزه اقتصادی نیز از ظرفیتهای مهم استان به شمار میرود.
وی وحدت و همدلی را یکی از عوامل مهم پیشرفت خراسان جنوبی دانست و گفت: بسیاری از اقدامات انجامشده در استان در سایه وحدت و همراهی مجموعههای مختلف دنبال شده است.
دغدغههای فرهنگی خانواده شهدا باید کاهش یابد
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به دغدغههای فرهنگی موجود در جامعه گفت: در حوزه فرهنگ، دغدغههایی وجود دارد که باید برای رفع آنها تلاش کنیم.
هاشمی افزود: حتی تعداد اندک افرادی که موجب ایجاد دغدغههای فرهنگی میشوند نیز برای ما زیاد است و باید به گونهای مدیریت کنیم که دغدغه خانوادههای شهدا نسبت به مسائل فرهنگی کاهش یابد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای استان و شهدای جنگهای اخیر اظهار کرد: خراسان جنوبی استانی شهیدپرور است و باید قدردان مردم و خانوادههای معظم شهدا باشیم.
نظر شما