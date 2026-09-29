پنجمین جشنواره اتفاق در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه پنجمین جشنواره اتفاق با حضور محمد مظفری، عصر سه شنبه، برگزار شد و مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، معاون امور جوانان، معاون سیاسی فرمانداری، بخشدار بوشهر، دبیران سمنها، جوانان فعال و جمعی از جوانان برتر استان در این مراسم حضور داشتند.
در این مراسم از تشکلهای مردمنهاد برتر استان بوشهر که در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و جوانان فعالیتهای شاخصی داشتهاند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
سمنها ظرفیت مهمی برای حل مسائل اجتماعی
در این آیین بر اهمیت فعالیت تشکلهای مردمنهاد و نقش سمنها در شناسایی مسائل اجتماعی، ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرای برنامههای اثرگذار تأکید شد.
همچنین از تلاشهای داوطلبانه و اجتماعی اعضای سازمانهای مردمنهاد در استان بوشهر قدردانی شد و بر ضرورت تقویت ظرفیت این تشکلها برای حضور مؤثرتر در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و جوانان تأکید شد.
جشنواره اتفاق با هدف معرفی ظرفیتها، دستاوردها و فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد برگزار میشود و فرصتی برای معرفی تجربههای موفق و فعالیتهای اثرگذار سمنها فراهم میکند.
گفتوگوی جوانان و مسئولان
در حاشیه این مراسم همچنین فرصتی برای گفتوگو و تبادل نظر میان جوانان، دبیران سمنها و مسئولان فراهم شد و جوانان و فعالان اجتماعی دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای خود را به صورت مستقیم مطرح کردند.
موضوعاتی از جمله حمایت از فعالیتهای تشکلهای مردمنهاد، تقویت زیرساختهای فعالیت سمنها و افزایش مشارکت جوانان در برنامههای اجتماعی از جمله محورهای مورد توجه در این گفتوگوها بود.
در پایان این مراسم از سمنهای برتر استان بوشهر در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و جوانان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
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