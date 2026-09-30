خبرگزاری مهر گروه استان ها: گزارشهای دریافتی از شهروندان نشان میدهد خاموشی برق همچنان در برخی مناطق استان ادامه دارد و قطعیهای روزانه به یکی از دغدغههای مردم تبدیل شده است.
بر اساس پیامهای دریافتی، شهروندان در برخی مناطق ساری، قائمشهر و آمل از ادامه قطعی برق خبر داده و نسبت به زمان خاموشیها و نحوه اطلاعرسانی درباره آن گلایه کردهاند.
یکی از شهروندان درباره وضعیت خاموشی در آبندانسر ساری نوشته است: آبنداسر ساری یک روز ساعت ۴تا۶ معمولا برق می رود روز دیگر دو تا چهار عصر.
این موارد، گزارش و تجربه شهروندان در زمان ارسال پیام است و به منزله تأیید مستقل زمانبندی خاموشی در مناطق مذکور نیست، اما استمرار دریافت پیامهایی با محتوای مشابه از نقاط مختلف استان نشان میدهد موضوع قطعی برق همچنان مورد گلایه بخشی از شهروندان است.
محمدی یکی از شهروندان قائمشهری نیز با اشاره به اعلام قبلی درباره پایان خاموشیها، نوشته است:اعلام کردن که دیگه قطعی برق نداریم اما قائمشهر هنوز روزی دو ساعت برق رو قطع میکنند.
همچنین یکی از شهروندان منطقه کاسبمحله آمل با اشاره به اعلام وزیر نیرو درباره پایان خاموشیها، از ادامه قطعی برق در این شهر گلایه کرده و نوشته است:وزیر نیرو گفت قطعی برق تموم شده، ولی هنوز در آمل هر روز برق رو قطع میکنن. شبها هم برق میره، بچهها اذیت میشن.
خاموشی و دغدغه یک شبکه گسترده
شرکت توزیع نیروی برق مازندران بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک دارد و بخش قابل توجهی از این مشترکان را خانوارهای استان تشکیل میدهند. در چنین شبکه گستردهای، مدیریت مصرف و تأمین برق پایدار، نیازمند برنامهریزی مستمر و مدیریت بار متناسب با شرایط شبکه است.
اطلاع رسانی روابط عمومی برق مازندران ضعیف است
از نگاه مشترکان، اطلاعرسانی دقیق درباره زمان و محدوده خاموشیها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آگاهی از برنامه قطعی برق به خانوارها، اصناف و واحدهای تولیدی امکان میدهد فعالیتهای خود را با شرایط موجود هماهنگ کنند.
از منظر رسانه ای نیز پاسخگویی مدیران برق مازندران به ویژه روابط عمومی که وظیفه تعامل با رسانه برای آگاهی بخشی عمومی دارد مطلوب نیست و لازم است در این حوزه تدبیر اساسی اندیشیده شود.
تداوم قطعی برق همچنین تنها به بخش خانگی محدود نمیشود و واحدهای تولیدی و صنعتی نیز از جمله بخشهایی هستند که محدودیت برق میتواند بر روند فعالیت آنها اثر بگذارد.
برق یکی از چالشهای تولید
عبدالله مهاجر، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مازندران در حوزههای صنعت، کشاورزی و گردشگری، بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتهای اقتصادی استان تأکید کرد.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر همچنین با اشاره به ظرفیتهای معدنی مازندران و ضرورت توجه بیشتر به بخش معدن و زغالسنگ استان، درباره نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور نیز مطالبی را مطرح کرد.
مهاجر با اشاره به وضعیت شاخصهای رشد اقتصادی اظهار کرد: آمارهای مربوط به رشد تولید با واقعیت اقتصادی جامعه همخوانی ندارد و آثار این رشد در زندگی مردم محسوس نیست.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران، قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی را یکی از چالشهای جدی بخش تولید دانست و گفت: اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی دچار مشکل هستند.
این اظهارنظر، دیدگاه و ارزیابی این فعال بخش خصوصی درباره وضعیت واحدهای صنعتی و آثار محدودیت انرژی بر فعالیت تولیدی است.
در همین زمینه، یک فعال صنعتی در شهرک صنعتی ساری نیز درباره نحوه اعمال خاموشیها در واحدهای تولیدی اظهار کرد: بعضی وقتها دوشنبهها برق را قطع میکنند و بعضی وقتها نیز برق تا ساعت ۱۰ و ۱۲ وصل نمیشود.
تأمین پایدار انرژی برای بخش تولید از جمله عواملی است که میتواند بر برنامهریزی واحدهای صنعتی اثرگذار باشد. از این منظر، زمانبندی محدودیتها و اطلاعرسانی قبلی درباره آنها برای فعالان اقتصادی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا تغییر ناگهانی در برنامه تأمین برق میتواند هماهنگی میان تولید، نیروی انسانی و سایر بخشهای زنجیره فعالیت واحدها را دشوار کند.
پاسخ شرکت توزیع برق به تداوم خاموشیها
در مقابل گزارشهای مردمی و دغدغههای مطرحشده از سوی بخش خصوصی، شرکت توزیع نیروی برق مازندران ادامه محدودیتها را در چارچوب شرایط شبکه، میزان مصرف و مدیریت بار پس از پیگیری چندروزه خبرنگار مهر توضیح میدهد.
محمدحسین اسدی، مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق مازندران، درباره زمان پایان خاموشیها اظهار کرد: در حال حاضر افق زمانی مشخصی برای پایان خاموشیها وجود ندارد، اما روند مدیریت بار و شرایط شبکه در مسیر بهبود قرار دارد.
وی با اشاره به وضعیت مدیریت بار در کشور افزود: روند مدیریت بار کلان کشور رو به بهبود است و با کاهش بار مصرفی، سطح ناترازی نیز در حال کاهش است.
اسدی درباره تأثیر تغییرات دمایی بر مصرف برق توضیح داد: افزایش میانگین دمای کشور حتی برای یک روز میتواند حدود ۲ هزار مگاوات به بار مصرفی اضافه کند و در چنین شرایطی برای جبران افزایش بار، ناگزیر باید از ظرفیت بخش صنعت یا بخش خانگی استفاده شود.
مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق مازندران درباره امکان اعلام زمان دقیق پایان خاموشیها نیز تصریح کرد: در شرایط فعلی نمیتوان روز مشخصی را برای پایان خاموشیها پیشبینی و اعلام کرد و ارائه تاریخ مشخص بدون اطمینان از شرایط شبکه، صحیح نخواهد بود.
۲۰۰ مگاوات خاموشی در پاییز!
وی درباره نحوه مدیریت بار شبکه گفت: مدیریت بار در شبکه به صورت مرحلهای انجام میشود و حدود ۲۰۰ مگاوات سهمیه مدیریت بار برای استان در نظر گرفته شده است.
اسدی درباره محدودیتهای اعمالشده برای بخش صنعت نیز اظهار کرد: محدودیتهای بخش صنعت بر اساس برنامه دفتر مدیریت مصرف اعمال میشود.
وی با اشاره به میزان مصرف برق در استان بیان کرد: مصرف برق مازندران در زمان اوج مصرف به بیش از یک هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است و میزان مصرف استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.
مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق مازندران همچنین با اشاره به شرایط ایجادشده در سال جاری و آسیبهای واردشده به بخشهایی از نیروگاه و سامانه گاز، این عوامل را از جمله دلایل تداوم محدودیتهای برق عنوان کرد.
فاصله میان انتظار مردم و شرایط شبکه
ادامه قطعی برق در برخی مناطق مازندران در شرایطی گزارش میشود که با کاهش دمای هوا، انتظار عمومی برای کاهش محدودیتهای مصرف افزایش یافته است. شهروندان خواهان آن هستند که در صورت اعمال خاموشی، زمان و محدوده آن با دقت بیشتری اطلاعرسانی شود تا امکان برنامهریزی برای امور روزمره فراهم باشد.
از سوی دیگر، توضیحات شرکت توزیع برق نشان میدهد که کاهش دما به تنهایی به معنای پایان قطعی برق نیست و شرایط شبکه، میزان مصرف، تغییرات بار و سطح ناترازی از عوامل مؤثر بر تصمیمگیری درباره مدیریت مصرف به شمار میروند.
در بخش تولید نیز موضوع حساستر است؛ زیرا واحدهای صنعتی علاوه بر نیاز به برق مستمر، به برنامهریزی مشخص برای تولید نیاز دارند. از همین رو، فعالان اقتصادی نسبت به آثار محدودیت انرژی بر فعالیت واحدهای تولیدی هشدار دادهاند.
پرسش همچنان پابرجاست
آنچه از مجموع گزارشها به دست میآید، این است که مسئله خاموشی در مازندران با ورود به پاییز هنوز به طور کامل پایان نیافته است.
شهروندان از ادامه قطعی برق در برخی مناطق سخن میگویند، فعالان اقتصادی نسبت به آثار محدودیت انرژی بر تولید ابراز نگرانی کردهاند و مسئولان صنعت برق نیز ضمن تأکید بر بهبود روند مدیریت بار، زمان مشخصی برای پایان خاموشیها اعلام نکردهاند.
در این میان، موضوع اطلاعرسانی نیز اهمیت ویژهای دارد. برای مشترکان خانگی، اطلاع از زمان احتمالی قطعی برق امکان مدیریت امور روزمره را فراهم میکند و برای واحدهای تولیدی، پیشبینیپذیری شرایط تأمین انرژی میتواند در تنظیم برنامه فعالیت نقش داشته باشد.
اکنون با کاهش دمای هوا و عبور از فصل اوج مصرف تابستان، پرسش اصلی شهروندان مازندران همچنان پابرجاست؛ خاموشیها چه زمانی به پایان میرسد و برق استان چه زمانی به شرایطی میرسد که شهروندان و فعالان اقتصادی بتوانند روی پایداری و پیشبینیپذیری شبکه حساب کنند؟
پاسخ فعلی مسئولان صنعت برق این است که روند مدیریت بار و سطح ناترازی در حال بهبود است، اما برای پایان کامل خاموشیها هنوز زمان مشخصی اعلام نشده است.
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