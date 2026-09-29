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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

آئین تکریم و معارفه رئیس بهزیستی گناوه برگزار شد

آئین تکریم و معارفه رئیس بهزیستی گناوه برگزار شد

بوشهر- مراسم تکریم و معارفه رییس بهزیستی گناوه باحضور فرماندار شهرستان و مدیرکل بهزیستی استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه عصر سه شنبه در این آیین گفت: سازمان بهزیستی یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی است که‌ خدمات و حمایت های متعددی به جامعه تحت پوشش ارایه می دهد و در این راستا توانسته گام های خوبی بردارد.

دانیال اسفندیاری از تعامل و ارتباط خوب رییس سابق بهزیستی با مجموعه فرمانداری، ادارات و خیران و همچنین تلاش و زحمات خالصانه چندین ساله ایشان در خدمت رسانی به جامعه هدف قدردانی کرد.

آئین تکریم و معارفه رئیس بهزیستی گناوه برگزار شد

فرماندار گناوه از رییس جدید خواست تا ضمن ارتباط و تعامل با دستگاههای اجرایی، در رفع مسایل و مشکلات و خدمات دهی به جامعه تحت پوشش بهزیستی مجدانه تلاش کند.

در این آیین «حمید انصاری» به عنوان سرپرست بهزیستی شهرستان گناوه معارفه و از خدمات چندین ساله «یدالله خرم نژاد» رییس سابق، توسط فرماندار و مدیرکل بهزیستی قدردانی و تجلیل شد.

کد مطلب 6962952

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