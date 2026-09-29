به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان با رویداد «کرمانی که در من ماند»، معماران و طراحان را به بازخوانی پروژه‌های معماری طراحی‌شده اما ساخته‌نشده برای کرمان دعوت کرده است. این جایزه معماری فرصتی برای مرور ایده‌ها و طرح‌هایی است که بخشی از تاریخ معماری معاصر شهر محسوب می‌شوند اما هرگز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

رویداد «کرمانی که در من ماند» با هدف گردآوری و بازنمایی پروژه‌های معماری که برای شهر کرمان طراحی شده‌اند، اما به دلایل مختلف ساخته نشده‌اند، توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان برگزار می‌شود و معماران و طراحان تا ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را برای شرکت در این جایزه ارسال کنند.

این رویداد معماری، با تمرکز بر طرح‌های باقی‌مانده در مرحله طراحی، بستری برای مرور ایده‌ها و پروژه‌هایی فراهم می‌آورد که بخشی از تاریخ معماری معاصر کرمان را تشکیل می‌دهند، اما امکان حضور در فضای ساخته‌شده شهر را نیافته‌اند.

جایزه معماری «ناسـاخته‌های کرمان» در پنج گروه رقابتی شامل مسکونی (تک‌واحدی و آپارتمانی)، عمومی، تعمیر، شهر و پایان‌نامه‌های طراحی دانشگاهی برگزار خواهد شد. علاوه بر این بخش‌های رقابتی، یک بخش غیررقابتی نیز برای این رویداد در نظر گرفته شده است.

محور اصلی این رویداد، پروژه‌هایی است که برای کرمان طراحی شده اما به مرحله ساخت نرسیده‌اند؛ بنابراین تمرکز اصلی بر ایده‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی خواهد بود که در مقطعی برای این شهر تصور و طراحی شده‌اند، اما در نهایت اجرا نشده‌اند.

فرآیند داوری آثار در دو مرحله و با حضور مجموعاً ۱۰ داور انجام خواهد شد. داوران مرحله نخست شامل محمود ابراهیمی، علی ابوالحسنی‌راد، افشین محمودی، مصطفی موحدی‌نیا و رضا ناصری هستند. در مرحله دوم داوری، امیر انوشفر، محمد ایرانمنش، حمیدرضا خویی، مهران خوشرو و علی سوداگران به ارزیابی آثار خواهند پرداخت. رضا ناصری به عنوان کیوریتور و دبیر علمی این جایزه معرفی شده است.

این رویداد شامل نمایشگاه آثار و ارائه‌های شفاهی نیز خواهد بود. طبق تقویم اعلام‌شده، ثبت‌نام و ارسال آثار از ۱۱ شهریور تا ۱۱ مهر ۱۴۰۵ صورت می‌گیرد. نمایشگاه آثار در ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ افتتاح شده و ارائه‌های شفاهی نیز از ۲۵ تا ۲۷ مهرماه ادامه خواهد داشت. مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. محل برگزاری تمامی برنامه‌های این رویداد، تالار فرهنگ و هنر کرمان اعلام شده است.

در بخش جوایز، پنج جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی به همراه تندیس برای پنج نفر برگزیده در نظر گرفته شده است. همچنین برای رتبه‌های دوم و سوم، پلاک و لوح تقدیر پیش‌بینی شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکت در این رویداد و ارسال آثار رایگان است. اطلاعات کامل فراخوان، شرایط شرکت و نحوه بارگذاری آثار از طریق وب‌سایت معرفی‌شده توسط برگزارکنندگان قابل دسترسی است.

«کرمانی که در من ماند» فرصتی برای نگاهی به بخش کمتر دیده‌شده تاریخ معماری شهر کرمان است. پروژه‌هایی که اگرچه در چهره کنونی شهر اثری از آن‌ها وجود ندارد، اما در قالب نقشه، طرح، ایده یا پایان‌نامه، تصویری از آنچه می‌توانست در شهر ساخته شود، ارائه می‌کنند.

این رویداد با نمایش آثار، ارائه‌های شفاهی و مراسم اختتامیه، امکان مواجهه عمومی‌تر با این پروژه‌ها را فراهم می‌کند تا جایگاهشان در حافظه معماری و شهرسازی کرمان بازگو شود.