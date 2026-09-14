تویسرکانی: اجرای رینگ سبز مانع توسعه حاشیه‌ نشینی در کرمان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تویسرکانی دوشنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره مشکلات و چالش های گسترش حاشیه‌نشینی در شهر کرمان گفت: برای جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در کرمان باید همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول پای کار باشند و تا زمانی که رینگ سبز در اطراف شهر کرمان اجرا نشود، نمی‌توان به شکل مؤثری مانع توسعه حاشیه‌ای شهر شد.

وی افزود: الحاق بخش‌هایی از مناطق حاشیه‌ای به شهر کرمان، راهکار حل این مشکل نیست و در واقع پاک کردن صورت مسئله محسوب می‌شود.

شهردار کرمان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از توسعه حاشیه این شهر گفت: شهرداری در برخی نقاط حاشیه‌ای با هزینه‌ای حدود پنج میلیارد تومان در حال نصب دیوارهای پیش‌ساخته است تا از گسترش محدوده شهری جلوگیری شود.

وی با اشاره به لزوم بهسازی ورودی شهر کرمان گفت: اقدامات مربوط به ساماندهی ورودی‌های شهر کرمان در حال انجام است.

تویسرکانی، از تحقق بیش از ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری کرمان خبر داد و اظهار کر: سال گذشته ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد در شهر کرمان کسب شد و بخش قابل توجهی از درآمدهای امسال نیز محقق شده است.

وی با قدردانی از شهروندان کرمانی افزود: تحقق درآمدهای شهرداری با همراهی مردم در پرداخت عوارض امکان‌پذیر شده و مشارکت مردم در اداره شهر می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

شهردار کرمان با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: براساس آمار مرکز کنترل پروژه، مدت زمان انجام کارهای عمرانی در شهر کرمان به یک‌سوم زمان گذشته کاهش یافته است.

تویسرکانی، ادامه داد: در مدت مدیریت فعلی شهرداری کرمان، چهار و نیم میلیون مترمکعب آسفالت در این شهر انجام شده و حدود ۴۰ درصد آسفالت خیابان‌های شهر نیز ترمیم شده است.

وی با اشاره به فعالیت همزمان شهرداری در ۱۱۰ پروژه بیان کرد: اقدامات متعددی در شهر کرمان در حال انجام است و برخی پروژه‌ها از جمله کارخانه نوآوری، در سطح کشور نیز جایگاه قابل توجهی دارند.

شهردار کرمان همچنین از جذب هفت‌ونیم همت سرمایه‌گذاری در سال گذشته خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران جذب‌ شده در حال اجرای طرح‌های خود هستند و این روند زمینه حضور بیشتر مردم و بخش خصوصی در توسعه شهر را فراهم کرده است.

توسعه فضای سبز و بازسازی بوستان‌ها

تویسرکانی، با اشاره به برنامه‌های شهرداری کرمان در حوزه فضای سبز اظهار کرد: بازسازی ۴۰ بوستان شهر کرمان آغاز شده و عملیات بهسازی آنها با استفاده از متریال مناسب در حال انجام است.

وی افزود: چهار بوستان جدید نیز در شهر کرمان احداث خواهد شد و بزرگ‌ترین گلخانه سلولزی شهر با وسعت چهار هزار مترمربع نیز ایجاد شده است.

شهردار کرمان گفت: امسال ۳۰ درصد بیشتر از سال‌های گذشته درخت در شهر کرمان کاشته می‌شود و دلسوزترین مرجع برای حفظ فضای سبز و درختان، شهرداری‌ها هستند.

وی همچنین از اجرای طرح شهر دوستدار سالمند در ۴۰ بوستان کرمان خبر داد.

ساماندهی حمل‌ونقل و توسعه پارکینگ‌ها

تویسرکانی، با اشاره به ضرورت کاهش مشکلات ترافیکی شهر کرمان گفت: کرمان امروز عنوان کلان‌شهر را دارد و برای رفع معضل ترافیک باید نقاط قوت و ضعف موجود به دقت بررسی شود.

وی افزود: شهر کرمان به تقویت سیستم حمل‌ونقل عمومی نیاز دارد و نوسازی ناوگان تاکسیرانی نیز باید دنبال شود.

شهردار کرمان از افتتاح قریب‌الوقوع طرح دوچرخه اشتراکی در این شهر خبر داد و گف: طی ۳۲ ماه گذشته بیش از ۲۰ کیلومتر مسیر و رینگ دوچرخه در شهر کرمان احداث شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت اجرای طرح مترو کرمان نیز گفت: مطالعات این پروژه انجام شده و مسیر آن از فرودگاه آغاز و به گلزار شهدای کرمان ختم می‌شود، اما اجرای مترو نیازمند اعتبارات ملی است.

تویسرکانی، با اشاره به برنامه احداث پارکینگ در شهر کرمان گفت: پارکینگ بیمارستان در حال احداث آرمین به گونه‌ای طراحی شده که دو ورودی داشته باشد تا علاوه بر مراجعه‌کنندگان بیمارستان، سایر شهروندان نیز بتوانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: پارکینگی با ظرفیت ۴۰۰ خودرو در خیابان جهاد نیز در حال ساخت است که تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

خدمات غیرحضوری شهرداری توسعه می‌یابد

شهردار کرمان با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک اظهار کرد: بیش از ۶۰ نوع خدمت غیرحضوری در شهرداری کرمان ارائه می‌شود و این روند موجب شده است هر ماه حدود دو هزار مراجعه حضوری شهروندان کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: در آینده نزدیک یکی از محلات شهر کرمان به صورت پایلوت، تمامی خدمات شهری را به شکل غیرحضوری دریافت خواهد کرد.

تویسرکانی، تأکید کرد: باید از مدیریت شهری به سمت حکمرانی شهری حرکت کنیم و در این مسیر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز ضروری است.

وی درباره وضعیت فرهنگسرای رسانه کرمان نیز گفت: این مجموعه برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه رسانه راه‌اندازی شده و باید مدیر مناسبی برای آن تعیین شود.

ساماندهی عرضه کالا و فروش خودرو

شهردار کرمان از راه‌اندازی چهار میدان عرضه ارزاق در این شهر خبر داد و گفت: عرضه میوه، خواربار و محصولات پروتئینی در این مراکز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: ایجاد ۱۰ فروشگاه ارزان‌ شهر نیز در برنامه شهرداری قرار دارد که عملیات احداث پنج فروشگاه آغاز شده و این مراکز در حوزه میوه و تره‌بار فعالیت خواهند کرد.

تویسرکانی، همچنین با اشاره به ساماندهی فروش خودرو در شهر کرمان اظهار داشت: ۱۵ جایگاه برای فروش خودرو در کرمان ایجاد شده و امروز شاهد دستفروشی خودرو در حاشیه شهر نیستیم.

وی افزود: در صورت مشاهده چنین مواردی، خودروها در کمتر از دو ساعت به جایگاه‌های تعیین‌شده هدایت خواهند شد.

برنامه‌های شهرداری برای گلزار شهدای کرمان

شهردار کرمان با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای هفتمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: زیباسازی و بهسازی محدوده اطراف گلزار شهدای کرمان به شهرداری واگذار شده و عملیات مربوط به آن با سرعت در حال انجام است.

وی افزود: طرح جامع گلزار شهدای کرمان نیز به تأیید مراجع مربوطه رسیده و بهسازی این مجموعه در دستور کار شهرداری قرار دارد.

تویسرکانی، همچنین از افتتاح میدان عدالتخانه کرمان در سوم مهرماه خبر داد و گفت: این میدان به عنوان محلی برای برگزاری رویدادهای مختلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیریت پسماند نیازمند همراهی شهروندان است

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره فعالیت زباله گردها و نحوه جمع‌آوری زباله در شهر کرمان گفت: شهروندان کرمانی باید زباله‌های خود را ساعت ۲۱ بیرون بگذارند و لازم است این فرهنگ در شهر نهادینه شود.

شهردار کرمان ادامه داد: اگر برای نقاط مختلف شهر سطل زباله قرار داده شود، این احتمال وجود دارد که فرهنگ فعلی تغییر کند و شهروندان زباله‌های خود را در هر ساعتی بیرون بگذارند.

وی با اشاره به طرح تولید سوخت جامد از زباله گفت: کرمان دومین شهری است که تفاهم‌نامه تولید سوخت جامد از زباله موسوم به «RDF» را با وزارت کشور منعقد کرده است.

کنترل سگ‌های بلاصاحب

شهردار کرمان درباره جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب در این شهر گفت: هزینه داروهای مورد استفاده برای بیهوشی و عقیم‌سازی این حیوانات بسیار بالا است و شهرداری تلاش کرده با استفاده از روش‌هایی که آسیب کمتری به حیوانات وارد می‌کند، نسبت به کنترل سگ‌های پرسه‌ زن اقدام کند.

ساختمان اداره مالیاتی کرمان و لزوم رعایت ضوابط شهری

تویسرکانی، درباره پروژه ساختمان جدید اداره کل امور مالیاتی استان کرمان نیز اظهار کرد: شهرداری برای این ساختمان پروانه ساخت صادر نکرده است.

وی افزود: با ورود استانداری کرمان، روند احداث این پروژه متوقف شده و رویکرد مدیریت استان نیز بر رعایت ضوابط و مقررات در ساخت این ساختمان است.

شهردار کرمان همچنین تأکید کرد: حفر چاه در معابر بدون اجازه شهرداری ممنوع است.

ساماندهی خیابان خبرنگار و مجمع شهرداران ادوار

وی در پاسخ به مطالبه یکی از خبرنگاران درباره عدم تحقق وعده شهردار برای رسیدگی به مشکلات خیابان خبرنگار کرمان گفت: کوچه‌های این خیابان آسفالت و لکه‌گیری شده و پیاده‌ راه‌سازی آن نیز در برنامه های بلند مدت شهرداری قرار دارد.

تویسرکانی، هنچنین در ادامه از راه‌اندازی مجمع شهرداران ادوار گذشته کرمان خبر داد و گفت: با شهرداران گذشته کرمان ارتباط دارم و قصد داریم مجمعی با حضور شهرداران ادوار گذشته این شهر تشکیل دهیم.

وی درباره مجمع کلان‌شهرهای تاریخی کشور نیز اظهار کرد: این مجمع پیش از این به صورت ماهانه برگزار می‌شد، اما با توجه به شرایط کنونی، وزارت کشور برگزاری آن را متوقف کرده است.

شهردار کرمان افزود: در صورت موافقت وزارت کشور، کرمان آمادگی میزبانی مجمع کلان‌شهرهای تاریخی کشور را دارد.

تکمیل پروژه‌های شهری با مشارکت مردم

تویسرکانی، در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت مدیریت شهری به سمت حکمرانی شهری گفت: امروز در شهرداری ها برای کار نکردن هزار دلیل وجود دارد، اما مدیریت شهری باید در میدان عمل کار کند.

وی خاطرنشان کرد: باید در همه بسترها به بلوغ لازم برسیم و زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنیم؛ چراکه اداره مطلوب شهر نیازمند مشارکت شهروندان و همکاری مجموعه‌های مختلف است.

شهردار کرمان همچنین با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری جشنواره نان گفت: این جشنواره امسال نیز در همان مکان سال گذشته برگزار خواهد شد.