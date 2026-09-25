به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، جمعه شب در آیین افتتاح میدانگاه عدالتخانه شهر کرمان گفت: تعاملات، هماهنگیها و همیاریهای شهرداری، کرمان را به جایی برای بهتر زیستن و بهتر دیده شدن تبدیل کرده است.
وی افزود: رویکرد شهرداری کرمان به گونهای بوده که همه دستگاهها آمادهاند تا با کمک هم، اتفاقات خوبی را برای این شهر رقم بزنیم.
استاندار کرمان تصریح کرد: مهمترین کار در حال اجرای امروز شهر کرمان، اصلاح مبلمان شهری و زیرساختهای مورد نیاز شهر و زدودن غبار از ظرفیتهای بیبدیل آن است.
طالبی، با بیان اینکه اتفاقات خوبی با پروندههای ثبت جهانی در شهر کرمان رخ خواهد داد افزود: با پیگیریهای صورت گرفت و انجام مرمتها، به زودی باغ بیرمآباد به روی مردم باز خواهد شد.
میدانگاه عدالتخانه واقع در بازار میدان قلعه خیابان امام، فضایی برای برگزاری جشنها، مراسم مذهبی، بازارچههای صنایع دستی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمان است.
همچنین عملیات مرمت میدانگاه سردار واقع در بازار قلعهمحمود به وسعت ۵ هزار و ۳۰۰ مترمربع و اعتبار اولیه ۱۵ میلیارد تومان نیز امشب آغاز شد.
کرمان- استاندار کرمان گفت: مهمترین کار در حال اجرای امروز شهر کرمان، اصلاح مبلمان شهری و زیرساختهای مورد نیاز شهر و زدودن غبار از ظرفیتهای بی بدیل آن است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، جمعه شب در آیین افتتاح میدانگاه عدالتخانه شهر کرمان گفت: تعاملات، هماهنگیها و همیاریهای شهرداری، کرمان را به جایی برای بهتر زیستن و بهتر دیده شدن تبدیل کرده است.
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