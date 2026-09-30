به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از آتش‌نشانان، با قدردانی از تلاش‌های آتش‌نشانان و خانواده‌های آنان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین و پرترددترین مسیرهای استان گیلان در شهرستان لنگرود قرار دارد و از این رو توجه به تقویت امکانات امدادی و ایمنی در این شهرستان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با قدردانی از نماینده مردم لنگرود در مجلس و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، افزود: طی یک سال اخیر خودروهای جدیدی به ناوگان آتش‌نشانی شهرستان افزوده شده که این اقدام در ارتقای توان عملیاتی آتش‌نشانی مؤثر است.

فرماندار لنگرود با اشاره به ظرفیت بالگرد امدادی مستقر در پایگاه امداد، بیان کرد: این بالگرد که مربوط به جمعیت هلال احمر است، در زمان بروز حوادث می‌تواند علاوه بر مأموریت‌های امداد و نجات، در شرایط مورد نیاز برای پشتیبانی از سایر بخش‌های امدادی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

گلشن ادامه داد: در هفته های اخیر نیز از ظرفیت اورژانس هوایی برای انتقال مصدوم به نزدیک‌ترین مرکز درمانی استفاده شد که نشان‌دهنده اهمیت این ظرفیت‌های امدادی در شهرستان است.

لنگرود از نیروهای انسانی توانمندی در حوزه امداد برخوردار است

وی با بیان اینکه لنگرود از وضعیت مناسبی در حوزه خدمات امدادی برخوردار است، تصریح کرد: قطعاً با ادامه این روند، شرایط شهرستان بهتر خواهد شد و تقویت امکانات و تجهیزات امدادی با جدیت دنبال می‌شود.

فرماندار لنگرود همچنین با اشاره به نقش نیروی انسانی در مجموعه آتش‌نشانی، گفت: شهرستان از نیروهای انسانی توانمند و متعهدی برخوردار است که آتش‌نشانان بخش مهمی از این ظرفیت را تشکیل می‌دهند.

گلشن در پایان با قدردانی از خانواده‌های آتش‌نشانان خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان در بسیاری از مواقع به صورت شبانه‌روزی و در شیفت‌های ۲۴ ساعته در خدمت مردم هستند و خانواده‌های آنان نیز با فراهم کردن آرامش و پشتیبانی لازم، نقش مهمی در انجام این مأموریت دارند؛ از این رو قدردانی از زحمات خانواده‌های آتش‌نشانان نیز ضروری است.