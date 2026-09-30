به گزارش خبرنگار مهر، یاسر شادمان ظهر چهارشنبه در جلسه تجلیل از آتشنشانان با اشاره به فعالیتهای این سازمان در حوزههای مختلف، اظهار کرد: یکی از مهمترین زمینههای فعالیت سازمان، بازدیدهای ایمنی از مراکز آموزشی، درمانی و ادارات بوده که در این حوزه اقدامات جدی انجام شده است.
وی با اشاره به اجرای اقدامات تخصصی در مراکز مختلف، افزود: در سالهای اخیر بازدیدهای ایمنی از مراکز آموزشی و سایر اماکن در دستور کار قرار گرفته و موارد و نواقص ایمنی شناسایی و برای رفع آنها پیگیری شده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری لنگرود با اشاره به تجهیز مراکز آموزشی به سامانههای هشدار و اعلام حریق، بیان کرد: خوشبختانه از سال گذشته بسیاری از مراکز آموزشی شهرستان به سیستمهای هشدار و اعلام حریق مجهز شدهاند.
شادمان ادامه داد: با راهاندازی این سیستمها، در صورت وقوع حادثه آتشسوزی در هر یک از این مراکز، موضوع در همان ثانیههای نخست از طریق سامانه به مدیران مدارس، مؤسسان مراکز و مسئولان مربوطه اطلاع داده میشود.
وی تجهیز مراکز آموزشی به سیستمهای هشدار حریق را یکی از اقدامات مهم سازمان آتشنشانی لنگرود در حوزه ایمنی دانست و تصریح کرد: این اقدام نقش مهمی در اطلاعرسانی سریع و کاهش زمان واکنش در هنگام وقوع حوادث احتمالی دارد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری لنگرود همچنین با اشاره به تقویت ناوگان لجستیکی این سازمان، گفت: در راستای تقویت تجهیزات و ناوگان لجستیکی، امروز شاهد اضافه شدن یک دستگاه جدید به ناوگان آتشنشانی لنگرود هستیم.
شادمان تصریح کرد: تقویت ناوگان و تجهیزات سازمان با هدف افزایش آمادگی و توان عملیاتی آتشنشانان برای ارائه خدمات در زمان وقوع حوادث احتمالی انجام میشود.
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