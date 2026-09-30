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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

شادمان: مراکز آموزشی لنگرود به سامانه‌های هشدار حریق مجهز شدند

شادمان: مراکز آموزشی لنگرود به سامانه‌های هشدار حریق مجهز شدند

لنگرود- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لنگرود از تجهیز بسیاری از مراکز آموزشی این شهرستان به سامانه‌های هشدار و اعلام حریق با هدف واکنش سریع به حوادث خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر شادمان ظهر چهارشنبه در جلسه تجلیل از آتش‌نشانان با اشاره به فعالیت‌های این سازمان در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت سازمان، بازدیدهای ایمنی از مراکز آموزشی، درمانی و ادارات بوده که در این حوزه اقدامات جدی انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای اقدامات تخصصی در مراکز مختلف، افزود: در سال‌های اخیر بازدیدهای ایمنی از مراکز آموزشی و سایر اماکن در دستور کار قرار گرفته و موارد و نواقص ایمنی شناسایی و برای رفع آنها پیگیری شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لنگرود با اشاره به تجهیز مراکز آموزشی به سامانه‌های هشدار و اعلام حریق، بیان کرد: خوشبختانه از سال گذشته بسیاری از مراکز آموزشی شهرستان به سیستم‌های هشدار و اعلام حریق مجهز شده‌اند.

شادمان ادامه داد: با راه‌اندازی این سیستم‌ها، در صورت وقوع حادثه آتش‌سوزی در هر یک از این مراکز، موضوع در همان ثانیه‌های نخست از طریق سامانه به مدیران مدارس، مؤسسان مراکز و مسئولان مربوطه اطلاع داده می‌شود.

وی تجهیز مراکز آموزشی به سیستم‌های هشدار حریق را یکی از اقدامات مهم سازمان آتش‌نشانی لنگرود در حوزه ایمنی دانست و تصریح کرد: این اقدام نقش مهمی در اطلاع‌رسانی سریع و کاهش زمان واکنش در هنگام وقوع حوادث احتمالی دارد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لنگرود همچنین با اشاره به تقویت ناوگان لجستیکی این سازمان، گفت: در راستای تقویت تجهیزات و ناوگان لجستیکی، امروز شاهد اضافه شدن یک دستگاه جدید به ناوگان آتش‌نشانی لنگرود هستیم.

شادمان تصریح کرد: تقویت ناوگان و تجهیزات سازمان با هدف افزایش آمادگی و توان عملیاتی آتش‌نشانان برای ارائه خدمات در زمان وقوع حوادث احتمالی انجام می‌شود.

کد مطلب 6963497

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