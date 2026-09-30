به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی، ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از آتشنشانان با اشاره به اهمیت جایگاه آتشنشانان و فداکاریهای آنان در حوادث، اظهار کرد: آتشنشانان در زمان وقوع حوادث برای نجات جان و مال مردم وارد میدان میشوند و این فداکاریها شایسته قدردانی است.
وی با قدردانی از شهرداران حاضر در جلسه، افزود: باید با همکاری و همافزایی مجموعه مدیریت شهری برای تقویت تجهیزات و امکانات آتشنشانی تلاش کنیم.
آتشنشانی باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد
لاهوتی با تأکید بر ضرورت تقویت ناوگان آتشنشانی، گفت: یکی از اولویتهای مهم باید تأمین خودرو و ماشینآلات مورد نیاز آتشنشانی باشد. هزینه تأمین تجهیزات آتشنشانی بالاست و یک دستگاه خودروی آتشنشانی میتواند چندین میلیارد تومان هزینه داشته باشد.
وی ادامه داد: در شرایطی که ساختمانهای بلندمرتبه در شهرها ساخته میشوند، باید تجهیزات متناسب با این ساختمانها نیز در اختیار آتشنشانی قرار گیرد و امیدواریم در دوره جدید مدیریت شهری بتوانیم برای تأمین تجهیزات مورد نیاز شهرداریها اقدامات بیشتری انجام دهیم.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به ضرورت افزایش سرعت امدادرسانی، بیان کرد: با توجه به فاصله کم شهرهای منطقه از یکدیگر، میتوان از ظرفیت آتشنشانی شهرهای مختلف برای امدادرسانی به حوادث در کمترین زمان ممکن استفاده کرد.
لاهوتی همچنین بر ضرورت ایجاد ارتباط سریع میان مراکز آتشنشانی و نیروهای عملیاتی تأکید کرد و گفت: باید به دنبال ایجاد یک سیستم ارتباطی مناسب باشیم تا در زمان وقوع حادثه، نیروهای آتشنشانی در سریعترین زمان ممکن از محل حادثه مطلع شوند و بتوانند در کمترین زمان خود را به محل برسانند.
پیشگیری در صدور پروانههای ساختمانی جدی گرفته شود
وی با اشاره به ساخت ساختمانهای بلندمرتبه در شهرها، تصریح کرد: با توجه به رشد ساختوسازها، موضوع ایمنی باید از مرحله صدور پروانه ساختمانی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: شهرداران باید در زمان صدور پروانههای ساختمانی، تأییدیههای ایمنی و آتشنشانی را جدی بگیرند. پیشگیری بهتر از مقابله با حادثه است و رعایت الزامات ایمنی میتواند از بسیاری از حوادث جلوگیری کند.
لاهوتی آموزش را یکی دیگر از الزامات حوزه ایمنی دانست و گفت: آموزش مردم و نیروهای مختلف برای مواجهه با حوادث اهمیت زیادی دارد. اگر افراد ندانند در زمان وقوع آتشسوزی چگونه از تجهیزات استفاده کنند یا چگونه از خود محافظت کنند، ممکن است خسارت بیشتری ایجاد شود.
وی با اشاره به تقویت تجهیزات آتشنشانی در منطقه، بیان کرد: با استقرار تجهیزات و خودروهای مناسب در شهرستانها، در حوادث کوچک میتوان سریعتر وارد عمل شد و در حوادث بزرگ نیز ظرفیت شهرستانهای مختلف میتواند در کنار یکدیگر قرار گیرد و به صورت تخصصی برای مدیریت حادثه استفاده شود.
لاهوتی در ادامه با اشاره به موضوع سختی کار آتشنشانان، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که پیگیری شد، بحث سختی کار آتشنشانان بود که خوشبختانه این موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: از شهرداران درخواست دارم مسائل و مشکلات آتشنشانان را به صورت مشخص منتقل کنند تا بتوانیم موضوعات مربوط به این قشر را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم و امیدواریم آتشنشانان همواره سلامت، موفق و سربلند باشند.
در این مراسم با حضور مسئولان شهرستان، از آتشنشانان لنگرود به پاس تلاشها و فداکاریهای آنان در صیانت از جان و مال مردم و خدماترسانی در حوادث، تجلیل و قدردانی شد.
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