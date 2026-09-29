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۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۹

دویست‌وسیزدهمین شب تجمعات زنجانی‌ها در میدان

دویست‌وسیزدهمین شب تجمعات زنجانی‌ها در میدان

زنجان - در این فیلم تصاویری از دویست‌وسیزدهمین اجتماع پرشور مردم ولایتمدار زنجان در حمایت از رهبری را می بینید.

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کد مطلب 6963055

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