https://mehrnews.com/x3dc5b ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6963055 استانها زنجان استانها زنجان ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ دویستوسیزدهمین شب تجمعات زنجانیها در میدان زنجان - در این فیلم تصاویری از دویستوسیزدهمین اجتماع پرشور مردم ولایتمدار زنجان در حمایت از رهبری را می بینید. دریافت 47 MB کد مطلب 6963055 کپی شد مطالب مرتبط سلماسی ها در ۲۱۳امین موج مقاومت ملی در خیابان ایستادهاند ۲۱۳امین اجتماع شبانه مردم ارومیه در خیابان در حمایت از وطن امتداد یک عهد؛ روایت ۲۱۳ شب ایستادگی مردم گالیکش گنبد در شب ۲۱۳؛ عهدی که هنوز ادامه دارد برچسبها شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تجمع مردمی اجتماع مردمی
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