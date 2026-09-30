خط ویژه باز هم قربانی گرفت؛ مرگ موتورسوار در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق بزرگراه های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد پرحجم و سنگین است.

وی در ادامه افزود: ترافیک در مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) پرحجم و سنگین است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی افزود: متاسفانه در شب گذشته حوالی ساعت ۲۰:۳۰ یک فقره تصادف فوتی در خیابان انقلاب نامجو «داخل لاین ویژه» رخ داد. در این حادثه یک دستگاه اتوبوس بی ار تی با موتورسیکلت برخورد کرده که متاسفانه راننده موتور در دم فوت نموده است. جزئیات بیشتر وقوع این تصادف فوتی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

سرهنگ شریفی در پایان توصیه کرد: موتورسواران توجه داشته باشند تردد در خطوط ویژه اتوبوس ممنوع است و ورود به این مسیرها می‌تواند زمینه ‌ساز وقوع حادثه ای تلخ و ناگوار شود. از تردد در مسیرهای غیرمجاز خودداری کرده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مسیر ایمن و مجاز را انتخاب کنند.