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۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۲

ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران

ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در محدوده پل فردیس آزادراه قزوین-کرج-تهران و برخی مقاطع محور تهران-شهریار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، در تشریح وضعیت ترافیک محورهای مواصلاتی کشور در صبح چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ اظهار کرد: در آزادراه قزوین-کرج-تهران، محدوده پل فردیس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور تهران ـ شهریار نیز در برخی مقاطع شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از بارش باران در برخی محورهای استان گیلان خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و لغزندگی احتمالی سطح راه، با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی تردد کنند.

کد مطلب 6963157
مهسا حيدری توچائی

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