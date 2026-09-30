حمید رضا سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشدید مقابله با قاچاقچیان چوب تاغ در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: فعالیت سودجویان در این حوزه به شکل سازمانیافته و با استفاده از روش های پیشرفته انجام میشود.
وی با اشاره به گسترش قاچاق چوب درختچههای تاغ اظهار کرد: قطع و قاچاق این درختچهها خسارتهای قابل توجهی به محیط زیست، سرمایههای طبیعی استان و تاغزارهای شهرستان سمنان وارد کرده است.
رئیس اداره منابع طبیعی سمنان یادآور شد: چوب تاغ به دلیل دیرسوز بودن و ماندگاری حرارت، به زغال تبدیل و در برخی مراکز استانهای مرکزی کشور به فروش میرسد که همین موضوع، زمینه افزایش سودجویی و قاچاق این گونه را فراهم کرده است.
سعیدی با بیان اینکه برخورد با متخلفان شدت گرفته است، تصریح کرد: با توجه به سازمانیافته شدن دستاندازی به تاغزارها، هوشیاری نیروهای یگان حفاظت و گشتهای شبانه روزی در مناطق حساس افزایش یافته است.
مسئول واحد یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان نیز با اشاره به وضعیت تاغزارهای جنوب شهرستان اظهار کرد: این مناطق در نتیجه قاچاق چوب تاغ با شرایط نامطلوبی مواجه شدهاند.
مقابله با قاچاقچیان چوب تاغ در این شهرستان خبر داد و گفت: فعالیت سودجویان در این حوزه به شکل سازمانیافته و با استفاده از روشهای پیشرفته انجام میشود.
حمیدرضا سعیدی با اشاره به گسترش قاچاق چوب درختچههای تاغ اظهار کرد: قطع و قاچاق این درختچهها خسارتهای قابل توجهی به محیط زیست، سرمایههای طبیعی استان و تاغزارهای شهرستان سمنان وارد کرده است.
وی افزود: چوب تاغ به دلیل دیرسوز بودن و ماندگاری حرارت، به زغال تبدیل و در برخی مراکز استانهای مرکزی کشور به فروش میرسد که همین موضوع، زمینه افزایش سودجویی و قاچاق این گونه را فراهم کرده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان با بیان اینکه برخورد با متخلفان شدت گرفته است، گفت: با توجه به سازمانیافته شدن دستاندازی به تاغزارها، هوشیاری نیروهای یگان حفاظت و گشتهای شبانه روزی در مناطق حساس افزایش یافته است.
مسئول واحد یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان نیز با اشاره به وضعیت تاغزارهای جنوب شهرستان گفت: این مناطق در نتیجه قاچاق چوب تاغ با شرایط نامطلوبی مواجه شدهاند.
محمد رضا حسینی ادامه داد: در سالهای گذشته و در پی قطع مستمر درختان تاغ، حرکت شنهای روان تشدید شد و برخی روستاهای اطراف شهر سمنان و ساکنان محدوده تحت حفاظت از این پدیده خسارت دیدند.
وی ابراز امیدواری کرد: با تقویت ناوگان خودرویی و موتوری این یگان، امکان حضور موثرتر نیروها در مناطق تاغزار و برخورد با متخلفان فراهم شود.
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