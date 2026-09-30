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۸ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۳

تاغزارهای سمنان زیر تیغ قاچاقچیان چوب؛ ردپای زغال در تخریب جنگل‌ها

تاغزارهای سمنان زیر تیغ قاچاقچیان چوب؛ ردپای زغال در تخریب جنگل‌ها

سمنان- رئیس اداره منابع طبیعی سمنان از تشدید قاچاق چوب تاغ و فعالیت سازمان‌یافته متخلفان خبر داد و گفت: تاغزارهای جنوب شهرستان در پی قطع درختچه‌ها با خطر تشدید حرکت شن‌های روان مواجه شدند.

حمید رضا سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشدید مقابله با قاچاقچیان چوب تاغ در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: فعالیت سودجویان در این حوزه به شکل سازمان‌یافته و با استفاده از روش های پیشرفته انجام می‌شود.

وی با اشاره به گسترش قاچاق چوب درختچه‌های تاغ اظهار کرد: قطع و قاچاق این درختچه‌ها خسارت‌های قابل توجهی به محیط زیست، سرمایه‌های طبیعی استان و تاغزارهای شهرستان سمنان وارد کرده است.

رئیس اداره منابع طبیعی سمنان یادآور شد: چوب تاغ به دلیل دیرسوز بودن و ماندگاری حرارت، به زغال تبدیل و در برخی مراکز استان‌های مرکزی کشور به فروش می‌رسد که همین موضوع، زمینه افزایش سودجویی و قاچاق این گونه را فراهم کرده است.

سعیدی با بیان اینکه برخورد با متخلفان شدت گرفته است، تصریح کرد: با توجه به سازمان‌یافته شدن دست‌اندازی به تاغزارها، هوشیاری نیروهای یگان حفاظت و گشت‌های شبانه روزی در مناطق حساس افزایش یافته است.

مسئول واحد یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان نیز با اشاره به وضعیت تاغزارهای جنوب شهرستان اظهار کرد: این مناطق در نتیجه قاچاق چوب تاغ با شرایط نامطلوبی مواجه شده‌اند.

مقابله با قاچاقچیان چوب تاغ در این شهرستان خبر داد و گفت: فعالیت سودجویان در این حوزه به شکل سازمان‌یافته و با استفاده از روش‌های پیشرفته انجام می‌شود.

حمیدرضا سعیدی با اشاره به گسترش قاچاق چوب درختچه‌های تاغ اظهار کرد: قطع و قاچاق این درختچه‌ها خسارت‌های قابل توجهی به محیط زیست، سرمایه‌های طبیعی استان و تاغزارهای شهرستان سمنان وارد کرده است.

وی افزود: چوب تاغ به دلیل دیرسوز بودن و ماندگاری حرارت، به زغال تبدیل و در برخی مراکز استان‌های مرکزی کشور به فروش می‌رسد که همین موضوع، زمینه افزایش سودجویی و قاچاق این گونه را فراهم کرده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان با بیان اینکه برخورد با متخلفان شدت گرفته است، گفت: با توجه به سازمان‌یافته شدن دست‌اندازی به تاغزارها، هوشیاری نیروهای یگان حفاظت و گشت‌های شبانه روزی در مناطق حساس افزایش یافته است.

مسئول واحد یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان نیز با اشاره به وضعیت تاغزارهای جنوب شهرستان گفت: این مناطق در نتیجه قاچاق چوب تاغ با شرایط نامطلوبی مواجه شده‌اند.

محمد رضا حسینی ادامه داد: در سال‌های گذشته و در پی قطع مستمر درختان تاغ، حرکت شن‌های روان تشدید شد و برخی روستاهای اطراف شهر سمنان و ساکنان محدوده تحت حفاظت از این پدیده خسارت دیدند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تقویت ناوگان خودرویی و موتوری این یگان، امکان حضور موثرتر نیروها در مناطق تاغزار و برخورد با متخلفان فراهم شود.

کد مطلب 6962946

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