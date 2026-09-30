آوارگی بیش از ۶۵۰۰ فلسطینی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آمار و گزارش های منتشر شده از سوی سازمان ملل حاکی از آن است که کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳ شاهد تشدید حملات و اقدامات وحشیانه شهرک نشینان صهیونیست و تخریب منازل فلسطینی ها بوده که همین امر اوضاع معیشتی و اقتصادی آنها را وخیم کرده است.

بر اساس این گزارش، از ژانویه ۲۰۲۳ تاکنون بیش از شش هزار و ۵۰۰ فلسطینی ساکن کرانه باختری در نتیجه همین حملات و اعمال محدودیت های رنج آور از سوی نظامیان صهیونیست آواره شده اند.

۴۷ منطقه فلسطینی نشین در کرانه باختری از سال ۲۰۲۳ تاکنون به صورت کامل تخلیه شده است. اکثر این مناطق بخش های کشاورزی بوده اند که به دلیل حملات شهرک نشینان، تخریب زمین ها و محصولات و منابع آبی تخلیه شده اند.

پیشتر نیز سازمان ملل از ثبت بیش از هزار و ۶۰۰ حمله توسط شهرک نشینان صهیونیست از ابتدای سال جاری میلادی خبر داده بود.