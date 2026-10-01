به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی صبح پنجشنبه در حالی وارد سمنان که در نخستین برنامه‌های سفر خود به استان با مسئولان و مدیران استان دیدار و درباره وضعیت ارتباطی، توسعه زیرساخت‌ها و مسائل و چالش‌های این حوزه گفت‌وگو خواهد کرد.

حضور در نشست شورای اداری استان سمنان از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر ارتباطات در این سفر است که در جریان آن، وضعیت ارتباطی استان، روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها بررسی خواهد شد.

بررسی موانع توسعه ارتباطات در استان سمنان

در این نشست همچنین راهکارهای تسریع در اجرای پروژه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و رفع چالش‌های موجود در این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین در جریان سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان سمنان، شماری از پروژه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات استان به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

هاشمی در ادامه سفر خود با مدیران و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان دیدار خواهد کرد و در نشستی با نخبگان و فعالان فاوا، ظرفیت‌های استان، مسائل و چالش‌های پیش روی این حوزه و راهکارهای توسعه زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی می‌کند.

دیدار با خانواده شهدا در برنامه وزیر

دیدار با خانواده شهدا نیز از دیگر برنامه‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به استان سمنان اعلام شده است.

این سفر در راستای برنامه‌های دولت چهاردهم برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیگیری میدانی مسائل و مطالبات این حوزه در استان سمنان انجام می‌شود.