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۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۱

وزیر ارتباطات به شهدای استان سمنان ادای احترام کرد

وزیر ارتباطات به شهدای استان سمنان ادای احترام کرد

سمنان- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راس هیئتی وارد استان سمنان شد و با حضور در امامزاده یحیی(ع) سمنان ضمن تجدید میثاق با شهدا، به مقام شامخ شهدای استان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی صبح پنجشنبه در بدو ورود به سمنان با حضور در امامزاده یحیی(ع) و گلزار شهدای این امامزاده، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام استان را گرامی داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این آیین، شهدا را نماد ایستادگی، فداکاری و خدمت به مردم دانست و بر ضرورت تداوم مسیر خدمتگزاری و تلاش برای پیشرفت کشور تأکید کرد.

هاشمی در ادامه سفر خود به استان سمنان، با مسئولان و مدیران استان دیدار و آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و روند اجرای پروژه‌های این حوزه را بررسی می‌کند.

حضور در نشست شورای اداری استان سمنان از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر ارتباطات در این سفر است و در این نشست، وضعیت ارتباطی استان، روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و موانع و چالش‌های موجود بررسی خواهد شد.

همچنین در جریان این سفر، شماری از پروژه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات استان سمنان به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

دیدار با مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و حضور در نشست با نخبگان و فعالان فاوا از دیگر برنامه‌های هاشمی در سفر به سمنان است که در این نشست‌ها، ظرفیت‌ها، مسائل و چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی میدانی وضعیت ارتباطات استان، پیگیری روند اجرای پروژه‌های ارتباطی، شناسایی موانع و تسریع در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات از اهداف سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمنان عنوان شده است.

کد مطلب 6964294

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