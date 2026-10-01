وزیر ارتباطات به شهدای استان سمنان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی صبح پنجشنبه در بدو ورود به سمنان با حضور در امامزاده یحیی(ع) و گلزار شهدای این امامزاده، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام استان را گرامی داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این آیین، شهدا را نماد ایستادگی، فداکاری و خدمت به مردم دانست و بر ضرورت تداوم مسیر خدمتگزاری و تلاش برای پیشرفت کشور تأکید کرد.

هاشمی در ادامه سفر خود به استان سمنان، با مسئولان و مدیران استان دیدار و آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و روند اجرای پروژه‌های این حوزه را بررسی می‌کند.

حضور در نشست شورای اداری استان سمنان از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر ارتباطات در این سفر است و در این نشست، وضعیت ارتباطی استان، روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و موانع و چالش‌های موجود بررسی خواهد شد.

همچنین در جریان این سفر، شماری از پروژه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات استان سمنان به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

دیدار با مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و حضور در نشست با نخبگان و فعالان فاوا از دیگر برنامه‌های هاشمی در سفر به سمنان است که در این نشست‌ها، ظرفیت‌ها، مسائل و چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی میدانی وضعیت ارتباطات استان، پیگیری روند اجرای پروژه‌های ارتباطی، شناسایی موانع و تسریع در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات از اهداف سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمنان عنوان شده است.