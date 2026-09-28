هلند سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پست، دولت هلند امروز دوشنبه اعلام کرد که سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور را احضار کرده است تا نسبت به تصمیم این رژیم مبنی بر لغو وضعیت دیپلماتیک دیپلمات‌های هلندی مستقر در تشکیلات خودگردان فلسطین در رام‌الله اعتراض کند.

رژیم صهیونیستی دیروز یکشنبه اعلام کرده بود که این اقدام را در واکنش به تحریم‌ های هلند علیه شهرک‌ های صهیونیستی در کرانه باختری انجام داده است.

هلند پیش‌تر از اقدام صهیونیستی ابراز تأسف کرده و آن را «غیرضروری» خوانده بود.

گیدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی پیشتر به دیپلمات‌های هلندی مستقر در رام‌الله و فعال در ارتباط با تشکیلات خودگردان فلسطین ۷ روز مهلت داد تا اسناد دیپلماتیک صادر شده برایشان را بازگردانند. پس از پایان این مهلت، «امتیازها و مصونیت‌های دیپلماتیک اعطاشده به آنان» لغو شد.