آیت الله خاتمی: کمرنگ شدن کتابخوانی خطری جدی برای فرهنگ جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی شامگاه سهشنبه در مراسم تجلیل از فعالان پویش ملی کتابخوانی خط امین ۲ که به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن غدیر کتابخانه آیتالله شهید خامنهای قم برگزار شد، بر ضرورت تقویت فرهنگ مطالعه و زنده نگه داشتن فرهنگ دفاع مقدس تأکید کرد.
وی کسب رتبه نخست قم در پویش ملی کتابخوانی خط امین ۲ را موجب افتخار دانست و گفت: شأن قم همین است چرا که این شهر پایتخت فرهنگ دینی کشور است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به ظرفیت حوزههای علمیه قم و آنچه غیرت دینی مسئولان استان خواند، وضعیت فرهنگی قم را در مقایسه با دیگر نقاط کشور برتر ارزیابی کرد.
خاتمی همچنین از برگزاری برنامهای برای ترویج مطالعه کتابهایی که رهبر شهید انقلاب بر آنها تقریظ نوشتهاند، به عنوان آرزویی یاد کرد که از زمان حیات ایشان در ذهن داشته است.
عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرد: توجه به کتابهای تقریظشده، به ویژه آثار مرتبط با دفاع مقدس، میتواند در شناساندن ابعاد مختلف فرهنگ آن دوران نقش داشته باشد.
فرهنگ دفاع مقدس باید زنده بماند
امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود به محتوای آثار مکتوب درباره دفاع مقدس پرداخت و گفت: کتابهای این حوزه تنها روایتگر حضور رزمندگان در میدانهای نبرد نیستند بلکه بخشهایی از نقش پشتیبانان جبهه، همسرانی که رزمندگان را برای حضور در جبهه تشویق کردند و خانوادههایی را که دشواریهای آن دوران را تحمل کردند نیز روایت میکنند.
وی با بیان اینکه هر یک از این آثار بخشی از ویژگیهای برجسته فرهنگ دفاع مقدس را به تصویر میکشد، افزود: این فرهنگ باید زنده بماند و ما به این فرهنگ زندهایم.
خاتمی هدف از تقریظ بر کتابهای دفاع مقدس را کمک به فراگیر شدن این فرهنگ دانست و اظهار کرد: استقبال مردم از این آثار نشان میدهد کتابهایی که معرفی و تقریظ میشوند مورد توجه مخاطبان قرار میگیرند و برخی از آنها پس از معرفی به چاپهای چندباره میرسند.
عضو مجلس خبرگان رهبری برای تبیین ضرورت توجه به ایثارگران و راویان دفاع مقدس به خاطرهای از دیدار خود با راوی کتاب نورالدین فرزند ایران اشاره کرد و گفت: پس از مطالعه این کتاب تصمیم گرفتم راوی آن را ببینم و به دیدارش رفتم.
وی ادامه داد: این راوی که از مجروحان جنگ بود در آن دیدار گفت از زمان مجروح شدنش کسی به دیدنش نرفته است.
نباید جایگاه رزمندگان کمرنگ شود
خاتمی این خاطره را نمونهای از ضرورت توجه و تجلیل از افرادی دانست که با مجاهدت خود دوران دفاع مقدس را پشت سر گذاشتهاند و تجربههای آن دوره را به نسلهای بعد منتقل کردهاند.
امام جمعه موقت تهران با استناد به آیه ۱۱ سوره مجادله و نقل روایتی درباره جای گرفتن رزمندگان جنگ بدر در میان حاضران یک مجلس، بر ضرورت حفظ جایگاه رزمندگان در گذر زمان تأکید کرد.
وی گفت: نباید با گذشت زمان جایگاه رزمندگان و فرهنگ دفاع مقدس کمرنگ شود و ارتباط جامعه با این فرهنگ کاهش پیدا کند.
خاتمی تقریظ بر آثار دفاع مقدس را اقدامی در جهت ماندگار شدن این فرهنگ در ذهن و زندگی مردم دانست و بر اهمیت استمرار توجه به این آثار تأکید کرد.
کمرنگ شدن کتابخوانی خطر است
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتابی درباره کتاب و کتابخوانی در رهنمودهای رهبر شهید انقلاب گفت: کمرنگ شدن کتابخوانی خطر است.
وی با اشاره به مشکلات کتابفروشان، کاهش خرید کتاب و افزایش قیمت کتاب خواستار توجه جدی به وضعیت کتاب و کتابخوانی شد و در عین حال تأکید کرد که آثار خواندنی و جذاب در موضوعات مختلف برای مطالعه وجود دارد.
خاتمی تفسیر نمونه را نمونهای از آثار دینی با زبان روز معرفی کرد و گفت: در حوزههای دیگری همچون شرح نهجالبلاغه نیز کتابهای فراوانی برای مطالعه در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اهتمام رهبر شهید انقلاب به مطالعه بر ضرورت استفاده واقعی از کتاب تأکید کرد و گفت: کتاب باید خوانده شود و نباید تنها در قفسه قرار گیرد.
خاتمی در پایان از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان متولی برگزاری پویش خط امین ۲، مسئولان حاضر در مراسم و به ویژه شرکتکنندگان و فعالان عرصه کتابخوانی قدردانی کرد.
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