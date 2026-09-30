مشارکت ۴۲ هزار قمی در پویش «خط امین ۲»؛ قم پیشتاز کتابخوانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بادینلو شامگاه سهشنبه در آیین تجلیل از فعالان پویش کتابخوانی خط امین ۲ اظهار کرد: مرحله دوم این پویش ملی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی آثار مورد تقریظ رهبر شهید انقلاب برگزار شد و استان قم توانست با مشارکت بیش از ۴۲ هزار نفر، جایگاه نخست کشور را به دست آورد.
معاون فرهنگی سپاه استان قم با اشاره به سازوکار اجرای این طرح افزود: پویش ملی کتابخوانی خط امین به ابتکار معاونت فرهنگی سازمان بسیج شکل گرفته و در مرحله دوم نیز شبکههای فعال کتاب بسیج در استانها برای معرفی آثار و جذب مخاطبان در آن مشارکت کردند.
بادینلو نقش سرشبکههای کتاب بسیج را در اجرای این پویش مهم دانست و گفت: بخش قابل توجهی از روند جذب مخاطبان و گسترش فعالیتهای کتابخوانی در قم با تلاش همین شبکهها دنبال شد و نتیجه آن مشارکت گسترده مردم استان در پویش بود.
وی ادامه داد: هدفگذاری انجامشده برای قم، مشارکت معادل دو درصد جمعیت استان بود که با حضور بیش از ۴۲ هزار نفر، میزان تحقق این هدف به ۱۳۰ درصد رسید.
معاون فرهنگی سپاه استان قم با بیان اینکه میانگین تحقق هدف مشارکت در سطح کشور ۳۰ درصد بوده است، تصریح کرد: فاصله قابل توجه میان میزان هدفگذاری و مشارکت ثبتشده در قم، ظرفیت فعالان فرهنگی و شبکه کتاب بسیج استان را نشان میدهد.
بادینلو با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی قم بیان کرد: انتظار میرود این استان در حوزه کتاب و کتابخوانی نیز متناسب با ظرفیتهای خود نقش پیشرو داشته باشد و فعالان این عرصه برای حفظ و تقویت این جایگاه به فعالیت خود ادامه دهند.
وی درباره برنامههای شبکه کتاب بسیج در جریان برگزاری پویش نیز گفت: ۶۰ میز کتاب در حاشیه تجمعات شبانه مردم انقلابی برپا شد و در این میزها، کتابها برای مطالعه به مخاطبان امانت داده شد و شماری از آثار نیز با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفت.
معاون فرهنگی سپاه استان قم افزود: برپایی این میزها با مشارکت داوطلبانه اعضای بسیج و خانوادههای آنان انجام شد و نیروهای داوطلب در بخشهایی مانند حمل کتاب و تجهیزات نیز همکاری داشتند.
بادینلو با تأکید بر تداوم این فعالیتها خواستار حمایت مسئولان استان شد و گفت: استمرار برنامههای مرتبط با کتاب و کتابخوانی نیازمند تقویت این ظرفیت و همراهی بیشتر مجموعههای مسئول در استان است.
وی همچنین درباره هدف آیین تجلیل از فعالان پویش خط امین ۲ توضیح داد: افرادی که در این مراسم مورد تقدیر قرار میگیرند، برگزیدگان مسابقه کتابخوانی نیستند بلکه سرشبکههای کتاب بسیج هستند که برای معرفی آثار و جذب مخاطبان در این طرح فعالیت کردهاند.
قم- معاون فرهنگی سپاه استان قم از مشارکت بیش از ۴۲ هزار نفر در پویش «خط امین ۲» خبر داد و گفت قم با تحقق ۱۳۰ درصدی هدف، رتبه نخست کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، هادی بادینلو شامگاه سهشنبه در آیین تجلیل از فعالان پویش کتابخوانی خط امین ۲ اظهار کرد: مرحله دوم این پویش ملی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی آثار مورد تقریظ رهبر شهید انقلاب برگزار شد و استان قم توانست با مشارکت بیش از ۴۲ هزار نفر، جایگاه نخست کشور را به دست آورد.
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