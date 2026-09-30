تعلیق ۲ شرکت مسافربری پس از ۲ حادثه مرگبار اتوبوس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به ۲ حادثه تلخ اتوبوس در استان مرکزی و محور سربیشه در خراسان جنوبی، ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار جان‌باختگان این حوادث، اظهار کرد: حفظ جان و سلامت مردم، خط قرمز پلیس است و با هرگونه تخلف، قصور و سهل‌انگاری که ایمنی مسافران را به خطر بیندازد، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی در تشریح نتایج بررسی‌های کارشناسی حادثه آزادراه ساوه اظهار کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هرگاه مطابق نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه در وقوع حادثه مؤثر تشخیص داده شود، متصدیان و عوامل ذی‌ربط حسب مورد مسئول جبران خسارت وارده بوده و برابر مقررات قانونی با آنها برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: پس از وقوع حادثه، تیم تخصصی کارشناسان پلیس راه راهور فراجا در محل حاضر شد و با بررسی ابعاد فنی، شرایط مسیر، وضعیت وسیله نقلیه و عملکرد عوامل دخیل در حادثه، فرآیند کارشناسی برای تعیین علت و سهم تقصیر عوامل آغاز شد که در نهایت، ۳ مورد قصور در این حادثه احراز شد.در بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده درباره حادثه واژگونی اتوبوس در آزادراه همدان ـ ساوه، ۳ مورد قصور و مسئولیت در وقوع حادثه احراز شد.

وی افزود: نخستین قصور متوجه راننده اتوبوس بود. بر اساس بررسی‌های کارشناسی، بی‌مبالاتی راننده در نتیجه ارتکاب تخلفات و انجام حرکات مخاطره‌آمیز، موجب ناتوانی وی در کنترل وسیله نقلیه شد و در ادامه، اتوبوس از مسیر اصلی خارج و واژگون شد و روی سقف قرار گرفت. در پی این حادثه، ۱۱ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۲۴ نفر نیز مصدوم شدند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: دومین قصور احراز شده در این حادثه متوجه شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه بود. بررسی‌های کارشناسی نشان داد این شرکت در زمینه ایمن‌سازی مسیر، به‌ویژه تأمین و استقرار حفاظ کناری راه، مرتکب بی‌احتیاطی شده و این نقص در فرآیند کارشناسی حادثه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در وقوع و شدت پیامدهای تصادف مورد توجه قرار گرفته است.

سرهنگ محبی تصریح کرد: سومین قصور نیز متوجه مدیر شرکت حمل‌ونقل مسافری بود. این مسئول به دلیل صدور صورت‌ وضعیت مسافری بدون احراز سلامت جسمی و روانی راننده، در این حادثه دارای مسئولیت شناخته شد؛ به این معنا که پیش از اعزام اتوبوس، الزامات مربوط به احراز صلاحیت و آمادگی جسمی و روانی راننده به‌طور کامل رعایت نشده بود.

وی تأکید کرد: بنابراین، در حادثه واژگونی اتوبوس در آزادراه همدان ـ ساوه، مسئولیت کارشناسی حادثه صرفاً متوجه عملکرد راننده نبوده و قصور در ایمن‌سازی راه و همچنین قصور مدیریتی شرکت حمل‌ونقل مسافری نیز در فرآیند بررسی‌ها احراز شده است.

۳ قصور در حادثه مرگبار اتوبوس در خراسان جنوبی

سرهنگ محبی در ادامه با اشاره به حادثه دوم در محور سربیشه در استان خراسان جنوبی اظهار کرد: علت تامه این تصادف نیز بی‌احتیاطی راننده اتوبوس به دلیل عدم توجه به جلو اعلام شد.در این حادثه، برخورد از جلو و عقب رخ داد و راننده و کمک‌راننده که در قسمت جلوی اتوبوس حضور داشتند، به‌صورت سطحی مجروح شدند، اما با توجه به وقوع حریق در اتوبوس، سرنشینان به سمت قسمت‌های عقب خودرو حرکت کردند و متأسفانه بر اثر گسترش آتش جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: اتوبوس در این حادثه واژگون نشده بود و پس از تصادف به‌صورت کامل روی سطح آسفالت متوقف شده بود.در بررسی‌های کارشناسی، علاوه بر قصور راننده، ۲ قصور دیگر نیز احراز شد؛ نخستین مورد، بی‌احتیاطی شرکت مسافربری به دلیل عدم نظارت کافی بر تأیید سلامت فنی اتوبوس پیش از حرکت و دومین مورد، قصور مالک اتوبوس به دلیل تغییر در باک استاندارد خودرو یا تعبیه باک غیرمجاز بود.

تعلیق ۲ شرکت مسافربری متخلف

سرهنگ محبی با اشاره به اقدام فوری پلیس در برخورد با شرکت‌های مسافربری متخلف اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این ۲ حادثه و با احراز تخلفات و قصور مؤثر در بررسی‌های کارشناسی، فعالیت ۲ شرکت مسافربری متخلف به حالت تعلیق درآمد و این شرکت‌ها تا تعیین تکلیف نهایی، حق ادامه فعالیت و صدور صورت‌وضعیت مسافری را ندارند.

وی افزود: پرونده این ۲ شرکت برای تعیین تکلیف نهایی و بررسی میزان و مدت محرومیت از فعالیت، در کمیسیون ماده ۱۲ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مطرح خواهد شد