احداث مرکز منتخب درمانی در هلیلان

آیت قیصربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مرکز منتخب درمانی با خدمات بیمارستانی در مساحتی ۱۲۰ متر مربع و در دو طبقه ساخته میشود، اظهار داشت: در این مرکز، خدمات یک بیمارستان شامل عمل جراحی و بستری به مردم ارائه میشود؛ این مرکز، اولین مرکز از این نوع در استان ایلام محسوب میشود که برای شهرستانهای با جمعیت خاص طراحی شده است.
وی با بیان اینکه شهرستان هلیلان بیش از ۱۸ هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۸ هزار نفر آن را بانوان تشکیل میدهند، تصریح کرد: احداث این مرکز درمانی، گامی مؤثر در جهت رفع دغدغههای درمانی مردم منطقه محسوب میشود و با بهرهبرداری از آن، شاهد ارتقای سطح سلامت و کاهش نیاز به اعزام بیماران به مراکز استان خواهیم بود.
فرماندار هلیلان با اشاره به اینکه این مرکز درمانی در آینده نزدیک احداث میشود، خاطرنشان کرد: با راهاندازی آن، خدمات درمانی تخصصیتری به مردم ارائه خواهد شد و این اقدام، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان منطقه ایفا میکند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختهای درمانی، یکی از اولویتهای اصلی شهرستان است، گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای اجرایی، زمینه برای احداث هرچه سریعتر این مرکز فراهم خواهد شد و امیدواریم با بهرهبرداری از آن، شاهد تحول عظیم در حوزه سلامت هلیلان باشیم.
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