صادرات بیش از ۶ میلیون تن کالا از گمرکات بوشهر در نیمه نخست سال

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهرجویی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با وجود شرایط حاکم بر کشور، روند صادرات از گمرکات استان بوشهر در نیمه نخست امسال ادامه داشته و در این مدت بیش از ۶ میلیون تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی گمرکات استان بوشهر شامل محصولات پتروشیمی، انواع گازهای مایع، سیمان و کلینکر، انواع ماهی و میگو و انواع سنگ بوده است.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر بیان کرد: این کالاها عمدتاً به کشورهای چین، پاکستان، ترکیه، هند، عمان، روسیه، سریلانکا، سنگاپور، مالزی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.

محصولات پتروشیمی در صدر صادرات

مهرجویی با اشاره به گروه‌بندی کالاهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر گفت: صادرات گمرکات استان در سه گروه میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بیشترین حجم کالاهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر مربوط به محصولات پتروشیمی بوده که میزان آن در نیمه نخست سال جاری حدود ۶ میلیون تن گزارش شده است.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر اضافه کرد: در مجموع طی مدت یادشده، ۱۲۹ نوع کالای مختلف از گمرکات استان بوشهر به مقصد ۳۳ کشور صادر شده است.

واردات ۵۵۷ میلیون دلاری به بوشهر

مهرجویی همچنین درباره عملکرد گمرکات استان بوشهر در بخش واردات گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۱۳۹ هزار تن کالا به ارزش بالغ بر ۵۵۷ میلیون و ۶۷۵ هزار دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

وی افزود: عمده کالاهای وارداتی شامل اجزا و قطعات نیروگاه اتمی، خودروهای سواری، ماژول نمایشگر، قطعات منفصله موتورسیکلت و دوچرخه، دیزل ژنراتور برق، برنج، انواع بلبرینگ و رولبرینگ، قطعات و لوازم یدکی خودروهای سواری، رادیاتور کمپرسور صنعتی و متعلقات آن و انواع پمپ و واترپمپ خودرو بوده است.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر خاطرنشان کرد: بخش عمده کالاهای وارداتی از کشورهای چین، روسیه، ترکیه، پاکستان، هند، عمان، تایلند، مالزی و دانمارک وارد کشور شده است.