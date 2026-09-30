پایان کار تیم میکس تراپ بدون مدال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تراپ میکس بازی‌های آسیایی ناگویا با حضور مرضیه پرورش‌نیا و محمد بیرانوند برگزار شد.



تیم ایران در فینال این رقابت‌ها و در جدال با چین، قطر و هند در رده چهارم ایستاد و از کسب مدال باز ماند.



گفتنی است در مرحله مقدماتی تیم میکس ایران با ۱۳۸ امتیاز پس از چین و قطر در جایگاه سوم دور مقدماتی قرار گرفت و برای نخستین بار در تاریخ این رشته به فینال بازی‌های آسیایی راه یافت.هدایت این تیم را علی افسری بر عهده دارد.