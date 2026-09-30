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۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

پایان کار تیم میکس تراپ بدون مدال

پایان کار تیم میکس تراپ بدون مدال

تیراندازان ایران در میکس تراپ که برای نخستین بار راهی فینال بازی های آسیایی شدند، این مرحله را بدون مدال به پایان رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تراپ میکس بازی‌های آسیایی ناگویا با حضور مرضیه پرورش‌نیا و محمد بیرانوند برگزار شد.

تیم ایران در فینال این رقابت‌ها و در جدال با چین، قطر و هند در رده چهارم ایستاد و از کسب مدال باز ماند.

گفتنی است در مرحله مقدماتی تیم میکس ایران با ۱۳۸ امتیاز پس از چین و قطر در جایگاه سوم دور مقدماتی قرار گرفت و برای نخستین بار در تاریخ این رشته به فینال بازی‌های آسیایی راه یافت.هدایت این تیم را علی افسری بر عهده دارد.

کد مطلب 6963251

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    نظرات

    • IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      2 0
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      جای تاسفه عملکرد تیراندازی از حدود هشتاد مدال بازیها فقط یک برنز. خسته نباشید
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      1 0
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      طبق معمول بدترین عملکرد در تمام فینالها چندتا فینالیست داشتیم همه در فینال اخر شدن. به دلیل عدم اعزامها. پای اعزام میشه پول ندارن پول برای فوتباله فقط و کاروان کیفی و اعزامهای غیرضروری. کمانداران ما رکوردهای عالی زدن اگر ده تا اعزام داشتن الان دهها مدال میگرفتن. اما هر بار به بهانه دلار اعزامها لغو میشه

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