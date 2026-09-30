پایان کار تیم میکس تراپ بدون مدال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تراپ میکس بازیهای آسیایی ناگویا با حضور مرضیه پرورشنیا و محمد بیرانوند برگزار شد.
تیم ایران در فینال این رقابتها و در جدال با چین، قطر و هند در رده چهارم ایستاد و از کسب مدال باز ماند.
گفتنی است در مرحله مقدماتی تیم میکس ایران با ۱۳۸ امتیاز پس از چین و قطر در جایگاه سوم دور مقدماتی قرار گرفت و برای نخستین بار در تاریخ این رشته به فینال بازیهای آسیایی راه یافت.هدایت این تیم را علی افسری بر عهده دارد.
تیراندازان ایران در میکس تراپ که برای نخستین بار راهی فینال بازی های آسیایی شدند، این مرحله را بدون مدال به پایان رساندند.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تراپ میکس بازیهای آسیایی ناگویا با حضور مرضیه پرورشنیا و محمد بیرانوند برگزار شد.
کد مطلب 6963251
نظر شما