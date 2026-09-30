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۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۶

تفاهم با دولت برای افزایش دو ساله مدت اجرای برنامه هفتم توسعه

تفاهم با دولت برای افزایش دو ساله مدت اجرای برنامه هفتم توسعه

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از تفاهم با دولت برای افزایش دو ساله مدت اجرای برنامه هفتم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه با اشاره به اصلاح برنامه هفتم توسعه، گفت: درباره برنامه هفتم توسعه فعلا با دولت به یک تفاهم رسیده‌ایم که طول اجرای برنامه را دو سال افزایش دهیم؛ به این معنا که برنامه از سال ۱۴۰۵ به مدت ۵ سال و تا سال ۱۴۱۰ ادامه داشته باشد تا دو سال ابتدایی که مسائلی در مسیر اجرای برنامه پیش آمد، بتواند جبران شود.

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در حال تفاهم با دولت هستیم و منتظریم دولت لایحه اصلاحی برنامه هفتم را به مجلس ارائه کند.

وی افزود: این اصلاح با تمرکز بر چند حوزه اقتصادی و تولیدی دنبال می‌شود، به این معنا که از میان محورهای مختلف برنامه هفتم توسعه، چند مورد را به صورت متمرکز مورد توجه قرار دهیم تا ان‌شاءالله بتوانیم در پنج سال آینده به نتیجه مطلوب برسیم، چراکه هدف از تدوین برنامه و اجرای برنامه دست یابی به نتیجه مطلوب است نه صرفا ارائه گزارش کار شکلی.

کد مطلب 6963243
زهرا علیدادی

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