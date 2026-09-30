گردشگر نباید فقط برای دیدن چند بنای تاریخی به شیراز بیاید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی کلانشهر شیراز گفت: شیراز صرفاً یک مقصد معمولی برای گردشگران نیست و مجموعهای از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، ادبی، مذهبی، سلامت و طبیعتگردی را در خود جای داده است.
وی افزود: شکوه تختجمشید، حافظیه، معماری زندیه، باغهای تاریخی، زیارت، پزشکی، طبیعت، هنر و ادبیات در کنار یکدیگر ظرفیتهایی را ایجاد کردهاند که میتواند شیراز را به دروازهای برای شناخت ایران تبدیل کند.
شهردار شیراز، گردشگری فرهنگی و تاریخی، سلامت، طبیعتگردی، ادبی، مذهبی، رویدادمحور و صنایعدستی را از مهمترین ظرفیتهای این شهر دانست و گفت: بهرهگیری از این ظرفیتها نیازمند پیوند میان جاذبههای تاریخی و زیرساختهای نوین گردشگری است.
اسدی ادامه داد: باید میان حملونقل و گردشگری، مدیریت شهری و فعالان این حوزه و همچنین شیراز و شهرها و استانهای پیرامون، تعامل و همافزایی بیشتری شکل بگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای شهری برای پذیرش گردشگران بیان کرد: شیراز باید فراتر از گنجینههای تاریخی خود برای حضور گردشگران، هنرمندان صنایعدستی و علاقهمندان به میراث فرهنگی آماده شود.
شهردار شیراز گفت: هدف مدیریت شهری این است که گردشگر تنها برای دیدن چند بنای تاریخی به شیراز نیاید، بلکه برای تجربه این شهر سفر کند و مدت اقامت خود را افزایش دهد؛ از قدمزدن در شهر شعر و باغ و لمس تاریخ تا زیارت، درمان و تجربه فرهنگ و هنر.
اسدی با اشاره به نقش گردشگری در اقتصاد شهری افزود: تنوعبخشی به محصولات گردشگری و تقویت زیرساختها میتواند ظرفیتهای بالقوه شیراز را به فرصتهای اقتصادی تبدیل کند و زمینه رونق بیشتر بخشهای مختلف مرتبط با گردشگری را فراهم آورد.
وی در پایان هفته گردشگری را به فعالان حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد شیراز جایگاه خود را بهعنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری ایران و جهان بیش از پیش تقویت کند.
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