سمپوزیوم راهکارهای قرآنی برای حل مشکلات تمدن معاصر

سمپوزیومی به همت «بنیاد فرهنگ و علم استانبول» و با مشارکت رسانه‌ای خبرگزاری آناتولی در استانبول آغاز شده است که به دنبال یافتن «راهکارهای قرآنی» برای مشکلات تمدن معاصر است.

این سمپوزیوم از ۴ تا ۶ اکتبر (۱۲ تا ۱۴ مهر) برگزار می‌شود و با بهره‌گیری از رهنمودهای قرآن کریم و اصول تبیین‌شده از سوی بدیع‌الزمان سعید نورسی در اثر او «رساله نور»، به بررسی شماری از مهم‌ترین چالش‌های جهان معاصر از جمله جنگ و بی‌عدالتی، تهدیدهای متوجه نهاد خانواده، مسائل ناشی از تحول دیجیتال و بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی می‌پردازد.

این رویداد با استقبال گسترده پژوهشگران و مراکز علمی بین‌المللی روبه‌رو شده است؛ به‌طوری که ۶۶۸ چکیده پژوهشی از پنج قاره، ۶۰ کشور و ۴۴۸ مؤسسه به دبیرخانه آن ارسال شده است. پس از ارزیابی آثار از سوی کمیته علمی نیز ۲۶۲ مقاله پژوهشی برای ارائه و حضور در برنامه سمپوزیوم انتخاب شدند.

مراسم افتتاحیه این رویداد یکشنبه، ۱۲ مهر در «مرکز فرهنگی آتاتورک» برگزار می‌شود و نشست‌های علمی آن نیز در روزهای ۱۳ و ۱۴ مهر در «هتل و مرکز همایش‌های پولمن استانبول» ادامه خواهد یافت.

از صلح جهانی تا خانواده و چالش‌های نسل جدید

برنامه علمی سمپوزیوم طیف گسترده‌ای از موضوعات مرتبط با مسائل جهان معاصر را دربرمی‌گیرد و پژوهشگران تلاش می‌کنند این مسائل را با رویکردی چندرشته‌ای و با توجه به آموزه‌های قرآنی بررسی کنند.

مفهوم عدالت و تمدن، صلح جهانی، حقوق و آزادی‌های بشر، وحدت اسلامی، خانواده و تربیت نسل‌ها، حکمرانی و سیاست، تقویت حس مسئولیت‌پذیری در میان جوانان و فرهنگ مصرف و اسراف از جمله موضوعاتی است که در نشست‌های تخصصی این رویداد بررسی خواهد شد.

همچنین مفهوم‌پردازی تمدن در چارچوب نظم نوین جهانی، جامعه و خانواده مبتنی بر آموزه‌های وحیانی و مسائل اجتماعی و معنوی انسان معاصر از دیگر محورهای نشست‌های علمی این سمپوزیوم است.

بایرام اوزر، رئیس کمیته علمی همایش و عضو هیئت علمی دانشگاه «اون‌دوکوز مایس» (Ondokuz Mayıs)، درباره اهداف این رویداد گفت که بحران‌های مختلف جهان امروز در قالب یک چارچوب علمی چندبعدی بررسی خواهند شد.

وی با اشاره به گستردگی موضوعات مورد بحث افزود: «در این سمینار، بحران‌های جهانی و ابعاد اقتصادی، سیاسی و فناورانه آنها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و تأثیر مسائل کنونی بر جست‌وجوی انسان برای معنا، اخلاق، عدالت و معنویت ارزیابی می‌شود.»

نگاه قرآنی به بحران‌های جهان معاصر

سعید یوجه، رئیس هیئت امنای «بنیاد فرهنگ و علم استانبول» نیز با اشاره به چالش‌های پیش روی جوامع معاصر، آسیب واردشده به فطرت انسان را یکی از مهم‌ترین مسائل جهان امروز دانست.

وی معتقد است برخی اندیشه‌ها و رویه‌هایی که ابتدا در غرب پدید آمده و به‌تدریج در دیگر نقاط جهان گسترش یافته‌اند، فطرت انسان را تحت تأثیر قرار داده و مداخلاتی را به جوامع تحمیل کرده‌اند که با موازین آفرینش در تضاد است.

یوجه همچنین با اشاره به جنگ‌ها، بی‌عدالتی‌ها و آشفتگی‌های اخلاقی در جهان معاصر، دیدگاه تمدنی قرآن کریم مبتنی بر حقیقت، فضیلت و برادری را پاسخی به این بحران‌ها دانست و تأکید کرد که برگزاری چنین رویدادی می‌تواند در شکل‌گیری و تقویت آگاهی مشترک بشری مؤثر باشد.

برگزارکنندگان این سمپوزیوم همچنین در تلاش‌اند در کنار بررسی علمی مسائل و چالش‌های تمدن معاصر، زمینه شکل‌گیری همکاری‌های علمی بلندمدت میان پژوهشگران و متخصصان کشورهای مختلف را فراهم کنند.