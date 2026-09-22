استاندار گیلان: حفظ مردم و اعتماد آنان شرط موفقیت در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح سه‌شنبه در هفتمین آیین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس استان گیلان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و رزمندگان اظهار کرد: با گذشت ۳۸ سال از پایان جنگ تحمیلی، باید به این پرسش پاسخ داد که دشمنی که در آن دوران از حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی برخوردار بود، امروز در چه وضعیتی قرار دارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس در برابر جبهه‌ای گسترده از دشمنان ایستادگی کرد و در نهایت این دشمن بود که قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت و به سمت آتش‌بس و صلح حرکت کرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه ملت ایران در دفاع مقدس به پیروزی رسید، تصریح کرد: ملتی که در دوره‌های قاجار و پهلوی بخش‌هایی از سرزمین خود را از دست داده بود، در جنگ هشت‌ساله اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.

استقلال و حفظ تمامیت ارضی؛ دستاورد مهم دفاع مقدس

حق‌شناس با اشاره به هزینه‌های سنگین جنگ تحمیلی و تقدیم شمار زیادی از شهدا بیان کرد: در کنار خسارت‌های فراوان و از دست دادن شهدای عزیز، دستاوردهای مهمی همچون استقلال، حفظ تمامیت ارضی و دفاع از خاک و کشور به دست آمد.

وی ادامه داد: اگر ایران نباشد، هیچ چیز معنا و مفهومی نخواهد داشت؛ بنابراین جان‌فدایی شهدا و ایثارگران در مسیر حفظ ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور بود.

استاندار گیلان با اشاره به نقش نیروهای مسلح در روزهای نخست جنگ گفت: نیروهای مسلح از جمله نیروی دریایی در همان هفته نخست جنگ با جانفشانی و ایثار وارد میدان شدند، اما در کنار نیروهای نظامی، مردم نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در دفاع از کشور داشتند.

حق‌شناس افزود: اگر جنگ به یک دفاع مردمی تبدیل نمی‌شد و مردم کوچه و بازار در صحنه حضور پیدا نمی‌کردند، سرنوشت دفاع مقدس می‌توانست به شکل دیگری رقم بخورد.

وی با اشاره به تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام راحل بسیج را به عنوان یکی از جلوه‌های مهم انقلاب اسلامی شکل دادند و مفهوم بسیج، حضور مردم و مردمی‌کردن امور است.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: اگر بسیج و مردم در صحنه حضور نداشتند، سرنوشت جنگ قطعاً متفاوت می‌شد و امروز نیز همین موضوع اهمیت دارد؛ چراکه موفقیت کشور به حفظ ارتباط، اعتماد و همراهی مردم وابسته است.

ضرورت حل مسائل مردم و فراهم کردن زمینه پیشرفت کشور

حق‌شناس با اشاره به تحولات جنگ‌های اخیر و عملکرد نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این عرصه‌ها در تاریخ کم‌نظیر بوده است.

وی افزود: با گذشت بیش از شش ماه از آغاز درگیری‌ها، همچنان سخن از مذاکره مطرح می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ایستادگی و مقاومت کشور در برابر فشارهاست.

استاندار گیلان با اشاره به تلاش شبانه‌روزی رزمندگان و نیروهای مسلح اظهار کرد: این ایستادگی در حالی صورت گرفته که سربازان و رزمندگان در پشت لانچرها و در خطوط دفاعی کشور مشغول انجام وظیفه هستند.

وی با بیان اینکه پیشرفت کشور تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود، گفت: ایران در حوزه‌های علمی و فناوری نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و حضور و جذب دانش‌آموختگان ایرانی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان، نشان‌دهنده ظرفیت علمی کشور است.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل و مطالبات مردم تصریح کرد: دشمن نمی‌خواهد ایران پیشرفت کند؛ بنابراین باید مسائل مختلف مردم حل شود و زمینه حفظ اعتماد، همراهی و پشتیبانی آنان از کشور و نظام فراهم بماند.

مردم؛ عامل اصلی پیروزی در دفاع مقدس

استاندار گیلان با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس نقش مردم در پیروزی کشور را به‌خوبی نشان داد، گفت: دفاع مقدس به ما ثابت کرد که مردم عامل اصلی پیروزی هستند و اگر بتوانیم مردم را حفظ کنیم، در برابر تهدیدها موفق خواهیم بود.

وی با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر اهمیت حفظ نظام افزود: جمله تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «حفظ نظام از اهم واجبات است» باید با طلا نوشته شود؛ چراکه حفظ کشور، نظام و دستاوردهای انقلاب نیازمند حضور و همراهی مردم است.

حق‌شناس همچنین با اشاره به جنایت‌های صورت گرفته از سوی دشمن اظهار کرد: دشمن عامدانه اهداف غیرنظامی از جمله مدرسه میناب را هدف قرار داده و دست به جنایت زده است.

وی در پایان بر ضرورت حفظ انسجام ملی، توجه به مطالبات مردم و تقویت پیوند میان مردم و مسئولان برای عبور از شرایط دشوار و مقابله با تهدیدهای دشمن تأکید کرد.