به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، یکی از بخش‌های این کمپین به سیم‌کارت‌های ویژه گروه‌های سنی و تحصیلی مختلف اختصاص دارد؛ از سیم‌کارت نوجوان و انارستان گرفته تا سیم‌کارت جوانان و دانشجویی.

اگر فرزندتان بین ۶ تا ۱۸ سال دارد می‌توانید سیم‌کارت دائمی نوجوان را برای او تهیه کنید. این سیم‌کارت ۴۰ گیگابایت اینترنت ۱۰ ماهه، ۲۰۰ دقیقه مکالمه و ۲۰۰ پیامک هدیه دارد.

سیم‌کارت اعتباری انارستان هم برای همین گروه سنی در نظر گرفته شده و ۲۴ گیگابایت اینترنت ۱۸۰ روزه، ۲۴۰ دقیقه مکالمه و ۲۴۰ پیامک هدیه ارائه می‌دهد. دسترسی به اینترنت در این سیم‌کارت متناسب با سن کودک و نوجوان تنظیم شده است.

جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال هم می‌توانند سراغ سیم‌کارت دائمی جوانان بروند. گزینه‌ای که با ۲۰ گیگابایت اینترنت ۳۰ روزه به‌عنوان هدیه خوش‌آمد، ۲۰ گیگابایت اینترنت از ماه دوم، ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون‌شبکه و ۲۰ دقیقه مکالمه برون‌شبکه ارائه می‌شود.

برای دانشجویان هم سیم‌کارت دانشجویی با ۹ گیگابایت اینترنت ۹۰ روزه، ۹۰۰ دقیقه مکالمه و ۹۰۰ پیامک به‌عنوان هدیه خوش‌آمد در نظر گرفته شده است.

ماجرا فقط به سیم‌کارت و بسته اینترنتی ختم نمی‌شود. در پایان کمپین، ۱۰ نفر از برگزیدگان قرعه‌کشی هر کدام یک کمک‌هزینه خرید لپ‌تاپ دریافت می‌کنند و به ازای هر ۱۰ هزار تومان خرید یک امتیاز برای شرکت در قرعه‌کشی در نظر گرفته می‌شود.

جزئیات بیشتر «کوله‌ات را کامل بچین» از طریق نشانی زیر قابل مشاهده است:

https://shop.mci.ir/landing/back-to-school