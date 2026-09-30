به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسمپور، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از مشاعات ساختمانها در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱ مرکزی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار رئیس کلانتری و عوامل تجسس این یگان قرار گرفت.
وی افزود: رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی به همراه عوامل تجسس با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی، موفق به شناسایی هویت سارق سابقهدار و حرفهای شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، متهم در عملیاتی هدفمند دستگیر شد.
فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجامشده به ۱۲ فقره سرقت از مشاعات ساختمانی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرد و اموال و ادوات مرتبط با سرقت نیز از وی کشف و ضبط شد.
قاسمپور با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با سارقان و مجرمان حرفهای خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور میدانی، برخورد با سارقان و برهمزنندگان امنیت و آرامش شهروندان را با جدیت دنبال میکند.
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