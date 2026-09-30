محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: وضعیت جوی استان قم طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه با آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای روز چهارشنبه هشتم مهرماه آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک دور از انتظار نیست.



ترابیان با اشاره به شرایط وزش باد در روز چهارشنبه ادامه داد: جهت باد در این روز شمال‌غربی خواهد بود و سرعت آن به ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.



وی گفت: دمای هوا در روز چهارشنبه روند کاهشی خواهد داشت و کمینه دمای شهر قم ۲۱ درجه و بیشینه دما ۳۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



کارشناس هواشناسی قم بیان کرد: روز پنج‌شنبه نهم مهرماه نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: در این روز جهت وزش باد جنوب‌شرقی خواهد بود و سرعت آن بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



ترابیان گفت: روند کاهش دما که از روز چهارشنبه آغاز می‌شود، در روز پنج‌شنبه نیز ادامه خواهد داشت و دمای هوا در شهر قم در این روز بین ۲۰ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.



وی با اشاره به وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته اظهار کرد: نیروگاه حرارتی با ثبت دمای ۱۵.۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان قم را تجربه کرد و جمکران با دمای ۳۵.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر را به خود اختصاص داد.



ترابیان خاطرنشان کرد: در مجموع طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد شدید و در روز چهارشنبه احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.