آبدهی ۷ رودخانه‌ مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان صبح چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار پایش رودخانههای استان اظهار کرد: در فاصله اول مهر ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، مجموع آبدهی رودخانههای چشمهکیله، چالوس، هراز، بابلرود، تلار، تجن و نکارود به ۲ میلیارد و ۲۳ میلیون مترمکعب رسید.
وی افزود: این رقم در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود ۲ میلیارد و ۴۴۶ میلیون مترمکعب بود که نشاندهنده کاهش ۱۲ درصدی آورد رودخانههای شاخص استان در مقایسه سال به سال است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با بیان اینکه مقایسه با آمار بلندمدت تصویر متفاوتتری از وضعیت منابع آبی استان ارائه میکند، گفت: مجموع آبدهی این هفت رودخانه در سال آبی گذشته ۳۳ درصد پایینتر از میانگین دوره درازمدت قرار گرفت.
داوودیان ادامه داد: رودخانه هراز با ۴۷۳.۸ میلیون مترمکعب بیشترین حجم آبدهی را در بین رودخانههای شاخص استان داشت، اما این رودخانه نیز نسبت به سال آبی قبل ۱۱ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۴ درصد کاهش آورد ثبت کرده است.
وی میزان آبدهی چشمهکیله را ۳۷۰.۶ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: این رودخانه تنها رودخانه شاخص استان بود که در مقایسه با سال آبی ماقبل افزایش آبدهی داشت و رشد آن حدود یک درصد بود؛ با این حال میزان آبدهی چشمهکیله همچنان ۱۵ درصد پایینتر از میانگین بلندمدت قرار دارد.
داوودیان درباره بابلرود نیز گفت: حجم آبدهی این رودخانه طی سال آبی گذشته ۲۸۵.۹ میلیون مترمکعب بود که در مقایسه با دوره درازمدت ۱۹ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: رودخانه تجن نیز حدود ۳۳۶ میلیون مترمکعب آورد داشت که نسبت به سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ کاهش ۲۱ درصدی و در مقایسه با میانگین بلندمدت افت ۲۵ درصدی را نشان میدهد. در محاسبه آورد این دو رودخانه، میزان رهاسازی آب از سدهای آیتالله صالحی مازندرانی و شهید رجایی نیز مؤثر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با اشاره به وضعیت نکارود اظهار کرد: این رودخانه با ثبت ۷۹ میلیون مترمکعب آبدهی، بیشترین افت را در مقایسه با میانگین بلندمدت داشته است؛ بهطوری که میزان آبدهی آن ۴۸ درصد کمتر از متوسط دوره درازمدت بوده و نسبت به سال آبی قبل نیز ۲ درصد کاهش داشته است.
داوودیان گفت: آبدهی رودخانه تلار در سال آبی گذشته ۲۲۹.۳ میلیون مترمکعب و آبدهی رودخانه چالوس ۲۴۸.۵ میلیون مترمکعب ثبت شد که این ارقام به ترتیب ۳۶ و ۳۹ درصد پایینتر از میانگین دوره درازمدت هستند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی روند آبدهی رودخانههای شاخص استان در سال آبی گذشته نشان میدهد منابع آب سطحی مازندران همچنان با فاصله قابل توجهی از شرایط میانگین بلندمدت قرار دارند.
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