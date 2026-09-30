به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی اسدی، از اجرای برنامه‌های حمایتی برای خانواده‌های نیازمند زندانیان و توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر میان خانواده‌های تحت حمایت خبر داد.

وی اظهار کرد: خانواده‌های زندانیان در بسیاری از موارد با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و توجه به وضعیت آنان می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ بنیان خانواده مؤثر باشد.

رئیس حوزه قضایی بخش صفادشت افزود: در همین راستا، بسته‌های معیشتی شامل اقلام ضروری زندگی از جمله برنج، روغن و ماکارونی تهیه و میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد تا بخشی از نیازهای روزمره این خانواده‌ها تأمین شود.

اسدی همچنین از تهیه و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر برای فرزندان خانواده‌های زندانیان خبر داد و گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی، تلاش شد بخشی از نیازهای آموزشی دانش‌آموزان این خانواده‌ها تأمین شود تا مشکلات اقتصادی مانعی برای تحصیل و ادامه مسیر آموزشی آنان ایجاد نکند.

وی با قدردانی از خیرین و نیکوکاران خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین در حمایت از خانواده‌های زندانیان اقدامی ارزشمند است که می‌تواند در کاهش مشکلات این خانواده‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس حوزه قضایی بخش صفادشت در پایان تأکید کرد: حمایت از خانواده زندانیان باید به‌صورت مستمر و هدفمند دنبال شود و مجموعه قضایی بخش صفادشت نیز در چارچوب وظایف خود، حمایت از خانواده‌های نیازمند و صیانت از بنیان خانواده را مورد توجه قرار خواهد داد.