آتش نشانی قزوین نیازمند خودروهای تخصصی هازمت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علمی صبح چهارشنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از تجهیزات و پروژههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین اظهار کرد: امروز با رونمایی از مجموعهای از زیرساختها و تجهیزات، گام مهمی برای ارتقای تابآوری شهر قزوین در برابر بحرانها برداشته شد.
وی افزود: مجموعه تجهیزات و پروژههای به بهرهبرداری رسیده در مجموع ارزشی بالغ بر ۳۸۷۰ میلیارد ریال دارد و با ورود تجهیزات جدید، ظرفیت عملیاتی آتشنشانی قزوین در مواجهه با حوادث افزایش پیدا میکند.
شهردار قزوین با اشاره به ورود خودروهای جدید به ناوگان آتشنشانی گفت: با ورود یک دستگاه خودروی سنگین اطفایی و یک دستگاه خودروی نیمهسنگین اطفایی، توان عملیاتی نیروهای آتشنشانی در حریقها و بهویژه حوادث مرتبط با انبارها افزایش یافته است.
وی ادامه داد: خرید خودروهای فوتون و موتورسیکلتهای مجهز نیز امکان دسترسی سریعتر نیروهای آتشنشانی به محل حادثه را فراهم میکند و در باز کردن گره ترافیکی معابر قدیمی و همچنین رسیدن سریعتر به حوادث کوهستانی مؤثر خواهد بود.
علمی تحول در شبکه مخابراتی آتشنشانی را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد و گفت: قزوین پس از پایتخت، در زمره نخستین شهرهای کشور قرار گرفته که به دکلهای بیسیم دیجیتال هوشمند و ضدانفجار مجهز شده است.
وی افزود: هوشمندسازی فرآیند عملیات، تأمین تجهیزات ایمنی استاندارد برای حفظ سلامت آتشنشانان و نوسازی ادوات ویژه نجات و آواربرداری از دیگر اقدامات انجامشده در این مجموعه است.
درخواست تأمین نردبانهای ۶۴ متری
شهردار قزوین با اشاره به روند بلندمرتبهسازی در شهر، تأمین تجهیزات تخصصی برای امدادرسانی در ساختمانهای بلند را ضروری دانست و گفت: در سفر اخیر وزیر کشور درخواست تأمین دو دستگاه نردبان ۶۴ متری را مطرح کردیم.
وی افزود: با توجه به رشد بلندمرتبهسازی در قزوین، تأمین این نردبانها برای سازمان آتشنشانی حیاتی است و انتظار داریم نمایندگان عالی دولت در استان برای تأمین این تجهیزات، شهرداری قزوین را همراهی کنند.
علمی همچنین با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان قزوین گفت: برای مقابله با حوادث شیمیایی و انتشار مواد خطرناک در شهرکهای صنعتی، به خودروهای تخصصی هازمت نیاز داریم.
وی از استاندار قزوین خواست برای تأمین مالی این خودروها دستور ویژه صادر کند و افزود: انتظار داریم شرکتهای شهرکهای صنعتی استان نیز در تأمین منابع مالی مورد نیاز این تجهیزات با شهرداری و بهویژه سازمان آتشنشانی همراهی کنند.
شهردار قزوین تأکید کرد: شرکتهای شهرکهای صنعتی ذینفع اصلی این همکاری هستند و تأمین تجهیزات تخصصی مقابله با حوادث شیمیایی، به ایجاد امنیت پایدار برای مجموعه صنایع استان کمک خواهد کرد.
علمی در پایان از حمایت نماینده ولیفقیه در استان، استاندار قزوین و همراهی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین قدردانی کرد و گفت: به آتشنشانان قزوین افتخار میکنیم و برای همه مردم این شهر، شهری ایمن و سرشار از آرامش آرزو داریم.
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