به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری صبح چهارشنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از تجهیزات و پروژههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین، با تبریک روز و هفته آتشنشانی به آتشنشانان اظهار کرد: از نظر فرهنگ دینی، هر شغل و پیشهای که در آن خدمت به همنوع مطرح باشد، ارزشمند است.
وی افزود: خداوند متعال بندگان خود را دوست دارد و کسانی را که به بندگان خدا خدمت میکنند نیز دوست میدارد و در آموزههای دینی آمده است کسانی که بیشتر به همنوعان خود خدمت میکنند، نزد خداوند محبوبتر هستند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین ادامه داد: در میان شغلها و پیشهها، آن دسته که با جان و حیات انسان ارتباط دارند، از اهمیت ویژهای برخوردارند؛ چه حیات مادی و چه حیات معنوی.
وی با اشاره به جایگاه پزشکان، پرستاران، معلمان و روحانیان در خدمت به انسانها گفت: یکی از شغلهایی که مستقیماً با جان انسان سروکار دارد، شغل شریف آتشنشانی است.
مظفری با اشاره به آیهای از قرآن کریم که در این مراسم تلاوت شد، بیان کرد: خداوند میفرماید کسی که جان یک انسان را نجات دهد، گویی به همه انسانیت خدمت کرده است و بالاترین تعبیری که میتوان درباره کسانی که برای احیای جان همنوعان خود تلاش میکنند به کار برد، همین تعبیر قرآن کریم است.
وی ضمن تبریک مجدد روز و هفته آتشنشانی به نیروهای این سازمان گفت: این مناسبت را هم به دلیل شغل شریف آتشنشانی و هم به مناسبت روز و هفته آتشنشانی به همه عزیزان تبریک میگویم.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین همچنین از رونمایی و بهرهبرداری از خودروها و تجهیزات جدید آتشنشانی قزوین تقدیر کرد و افزود: این تجهیزات به همت مسئولان شهرداری، سازمان آتشنشانی، شورای اسلامی شهر قزوین و همه کسانی که برای فراهم شدن این امکانات دست به دست هم دادند، تأمین شده است.
وی با قدردانی از این اقدام گفت: آتشنشانی شهر قزوین به ماشینآلات و تجهیزات ارزشمندی مجهز شده که برای تهیه آنها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
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