داداشی: بارش پراکنده در نیمه شمالی خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار طی چهارشنبه است و پدیده غالب افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر و ادامه بارش‌ها به‌صورت پراکنده به‌ویژه در نیمه شمالی و در ارتفاعات مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌گردد.

وی در ادامه افزود: اوایل شب به‌تدریج کاهش ابر و روز پنجشنبه و جمعه جو پایدار و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: روز شنبه به‌تدریج افزایش ابر و روز یکشنبه نیمه ابری تا ابری همراه با افزایش باد لحظه‌ای و از اواخر وقت تا دوشنبه اواسط روز در پاره‌ای از مناطق به‌ویژه نیمه شمالی بارش باران و در ارتفاعات مه‌گرفتگی خواهد بود.

داداشی خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌گردد.

وی در خصوص وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه سرچشمه با کمینه دمای ۱۱ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۷ و بیشینه آن ۳۰ درجه سانتی‌گراد بوده است.