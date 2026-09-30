به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی، سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان البرز، امروز در جلسه بررسی مسائل و زیرساختهای شهر ماهدشت که با حضور استاندار البرز، امام جمعه، شهردار و جمعی از مدیران استان در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با تشریح وضعیت پروژههای ورزشی ماهدشت اظهار کرد: یک مجموعه ورزشی به مساحت پنج هزار مترمربع در این شهر در حال احداث است و تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: سالن ورزشی این مجموعه نیز در حال آمادهسازی و تجهیز است و با تکمیل تجهیزات، ظرفیت جدیدی برای فعالیت ورزشکاران و استفاده شهروندان ماهدشت فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای ورزشی در محدوده مسکن مهر ماهدشت گفت: مطالعات احداث استخر ورزشی در این محدوده در حال انجام است و برای اجرای زمین چمن نیز ۸۵ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان البرز ادامه داد: مطالعات اولیه زمین چمن توسط مشاور انجام شده و این طرح در کارگروه اولیه سازمان مدیریت نیز به تصویب رسیده است.
وی بیان کرد: مراحل نهایی اجرای پروژه در حال پیگیری است و تلاش میشود فرآیندهای اداری و تشریفات مربوط به طرح با سرعت بیشتری انجام شود تا پروژه وارد مرحله اجرایی شود.
افزایش فضای ورزشی ماهدشت به بیش از ۱۰ هزار مترمربع
رضایی با اشاره به ظرفیت فعلی فضاهای ورزشی ماهدشت گفت: در حال حاضر نزدیک به ۲ هزار مترمربع فضای ورزشی در این مجموعهها وجود دارد و با اجرای پروژههای پیشبینیشده، بیش از ۱۰ هزار مترمربع فضای ورزشی جدید در آینده ایجاد خواهد شد.
وی توسعه فضاهای ورزشی در محلات را یکی از محورهای مورد توجه مدیریت استان دانست و افزود: پروژههای ورزشی ماهدشت نیز در چارچوب رویکرد توسعهمحور استان دنبال میشوند تا دسترسی شهروندان به امکانات ورزشی افزایش پیدا کند.
کشتی ماهدشت ظرفیت توسعه دارد
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان البرز همچنین به ظرفیت رشته کشتی در ماهدشت اشاره کرد و گفت: این شهر در رشته کشتی از ظرفیت مناسبی برخوردار است و علاوه بر مجموعههای موجود، چند باشگاه خصوصی نیز در این حوزه فعالیت دارند.
رضایی افزود: وجود این ظرفیت میتواند زمینه مناسبی برای توسعه کشتی در ماهدشت فراهم کند و با همراهی مدیریت شهری، امکان تقویت زیرساختهای این رشته نیز وجود خواهد داشت.
وی بر ضرورت همکاری شهرداری، فرمانداری و سایر دستگاههای محلی برای تسریع در اجرای پروژههای ورزشی تأکید کرد و گفت: بخشی از فرآیند اجرای طرحها نیازمند همراهی دستگاههای شهرستانی و تسریع در مراحل مطالعاتی و برنامهریزی است.
رضایی همچنین خواستار آغاز مطالعات فاز یک و دو پروژههای ورزشی موردنظر شد و اظهار کرد: اعتبار مورد نیاز برای مطالعات باید در شورای برنامهریزی شهرستان پیشبینی شود تا مشاوران بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: طولانی شدن مراحل مطالعاتی و مقدماتی نباید موجب تأخیر در اجرای پروژههای ورزشی شود و لازم است فرآیندهای مربوط به مطالعات و تأمین اعتبار با سرعت بیشتری دنبال شود.
لازم به ذکر است؛ با اجرای مجموعه ورزشی پنج هزار مترمربعی، تکمیل سالن ورزشی، احداث زمین چمن و پیشبرد طرح استخر مسکن مهر، ماهدشت در صورت تحقق این پروژهها با افزایش قابل توجه ظرفیت فضاهای ورزشی مواجه خواهد شد؛ ظرفیتی که در کنار فعالیت باشگاههای خصوصی میتواند بخشی از نیاز ورزشی شهروندان این شهر را پاسخ دهد.
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