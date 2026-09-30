به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از طرح‌های گردشگری در دست اجرای شهرستان لاهیجان، آخرین وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های اقامتی این شهرستان را بررسی کرد و ئبا اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و اقامتی شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۸۲ واحد اقامتی با بیش از یک‌هزار و ۶۲۰ تخت در لاهیجان فعال است و مجموع ظرفیت پذیرش این واحدها به حدود ۲ هزار نفر می‌رسد.

وی افزود: فعالیت مجموعه‌های گردشگری و اقامتی در شهرستان زمینه اشتغال حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده و توسعه این بخش می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود.

مسچیان با اشاره به چهار پروژه گردشگری در دست اجرای شهرستان تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل فاز دوم یک هتل پنج‌ستاره، یک سفره‌خانه سنتی و دو اقامتگاه بوم‌گردی است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسند.

وی ادامه داد: با تکمیل این چهار پروژه، حدود ۳۰۰ تخت به ظرفیت اقامتی شهرستان اضافه شده و برای حدود ۸۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

فرماندار لاهیجان همچنین از پیگیری چند طرح گردشگری دارای موافقت اصولی خبر داد و گفت: یک هتل چهارستاره، دو مجتمع گردشگری، دو هتل پنج‌ستاره و یک اقامتگاه سنتی در مراحل مختلف پیگیری، اخذ مجوز و اجرا قرار دارند.

مسچیان بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بخشی از این طرح‌ها تا پایان سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری خواهد رسید و در مجموع با اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده، بیش از یک‌هزار تخت به ظرفیت اقامتی شهرستان افزوده می‌شود و زمینه اشتغال حدود ۴۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به آمار حضور گردشگران در لاهیجان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۲ هزار گردشگر در واحدهای اقامتی شهرستان اقامت داشته‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته است.

فرماندار لاهیجان افزود: در همین مدت حدود ۲ هزار گردشگر خارجی نیز وارد شهرستان شده‌اند که شمار آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.

مسچیان توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش را از محورهای مهم توسعه اقتصادی شهرستان دانست و گفت: تسهیل فرآیند اجرای طرح‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باید با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های شهرستان، رونق فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند.