به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، مقتدی صدر رئیس جریان صدر، امروز چهارشنبه با صدور بیانیهای خروج نیروهای آمریکایی از عراق را دوره «استقلال عراق و پایان نهایی دوران حضور آمریکا و ائتلاف بینالمللی» توصیف کرد.
صدر در این بیانیه، از کسانی که آنها را «مقاومان پیشینِ از میان مجاهدان و انصار» نامید، تشکر کرد و سپس مجموعهای از مواضع و خواستههای مرتبط با مرحله پیش رو را اعلام نمود.
صدر در بیانیه خود خواستار انحلال فوری تیپ «الیوم الموعود» و تبدیل «جیش الامام» به مؤسسه «انصار الامام المهدی» شد. او همچنین از ارتش آمریکا خواست تا بابت خساراتی که در نتیجه اشغال اراضی عراق وارد شده است، غرامت بپردازد و خواستار ارائه شکایات حقوقی در این زمینه شد.
صدر به ایالات متحده و کشورهای همسایه نسبت به «عواقب دخالت در امور داخلی عراق» هشدار داد و تأکید کرد که این امر ممکن است به قطع روابط و اقدام متقابل، بهویژه در مسائل سیاسی و عقیدتی، و همچنین کشاندن عراق به درگیریهای منطقهای منجر شود.
وی در خصوص روابط با آمریکا ابراز امیدواری کرد که واشنگتن به صورت دیپلماتیک رفتار متقابل داشته باشد و از «تکبر ورزیدن نسبت به عراق، دولت و ملت آن» پرهیز کند.
صدر همچنین در بیانیه خود سه موضوع را تعیین کرد که به گفته او لازمه مرحله پایان اشغالگری است:
۱. انحصار سلاح در دست دولت در چارچوب برنامهای علنی، مطالعهشده و دارای نتایج واقعی و رضایتبخش برای ملت و مرجعیت.
۲. کنارهگیری رهبران سیاسی و بازنشستگی آنها از کار سیاسی و گشودن راه برای چهرههای جدید به منظور پایان دادن به فساد و تلاش برای اصلاحات.
۳. تقویت نیروهای امنیتی و فعالسازی تمامی شاخههای آن، بهویژه مرزبانی.
وزارت جنگ آمریکا امروز به صورت رسمی پایان مأموریت نیروهای نظامی خود در عراق و تکمیل خروج آنها را اعلام کرده بود. این وزارتخانه تأکید کرد که پایان این مأموریت در چارچوب توافق منعقد شده میان واشنگتن و بغداد صورت میگیرد که تصریح میکند حضور نظامی آمریکا مرتبط با مأموریت ائتلاف بینالمللی علیه سازمان داعش در عراق باید پایان یابد.
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