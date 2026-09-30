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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

مقتدی صدر: آمریکا غرامت خسارت‌های وارده به عراق را بپردازد 

مقتدی صدر: آمریکا غرامت خسارت‌های وارده به عراق را بپردازد 

مقتدا صدر خروج نیروهای آمریکایی را نشانه استقلال عراق و پایان دوران آمریکا در این کشور خواند و تصریح کرد که آمریکا باید خسارت های ناشی از سال‌ها اشغالگری را بپردازد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، مقتدی صدر رئیس جریان صدر، امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای خروج نیروهای آمریکایی از عراق را دوره «استقلال عراق و پایان نهایی دوران حضور آمریکا و ائتلاف بین‌المللی» توصیف کرد.

صدر در این بیانیه، از کسانی که آن‌ها را «مقاومان پیشینِ از میان مجاهدان و انصار» نامید، تشکر کرد و سپس مجموعه‌ای از مواضع و خواسته‌های مرتبط با مرحله پیش رو را اعلام نمود.

صدر در بیانیه خود خواستار انحلال فوری تیپ «الیوم الموعود» و تبدیل «جیش الامام» به مؤسسه «انصار الامام المهدی» شد. او همچنین از ارتش آمریکا خواست تا بابت خساراتی که در نتیجه اشغال اراضی عراق وارد شده است، غرامت بپردازد و خواستار ارائه شکایات حقوقی در این زمینه شد.

صدر به ایالات متحده و کشورهای همسایه نسبت به «عواقب دخالت در امور داخلی عراق» هشدار داد و تأکید کرد که این امر ممکن است به قطع روابط و اقدام متقابل، به‌ویژه در مسائل سیاسی و عقیدتی، و همچنین کشاندن عراق به درگیری‌های منطقه‌ای منجر شود.

وی در خصوص روابط با آمریکا ابراز امیدواری کرد که واشنگتن به‌ صورت دیپلماتیک رفتار متقابل داشته باشد و از «تکبر ورزیدن نسبت به عراق، دولت و ملت آن» پرهیز کند.

صدر همچنین در بیانیه خود سه موضوع را تعیین کرد که به گفته او لازمه مرحله پایان اشغالگری است:

۱. انحصار سلاح در دست دولت در چارچوب برنامه‌ای علنی، مطالعه‌شده و دارای نتایج واقعی و رضایت‌بخش برای ملت و مرجعیت.

۲. کناره‌گیری رهبران سیاسی و بازنشستگی آن‌ها از کار سیاسی و گشودن راه برای چهره‌های جدید به منظور پایان دادن به فساد و تلاش برای اصلاحات.

۳. تقویت نیروهای امنیتی و فعال‌سازی تمامی شاخه‌های آن، به‌ویژه مرزبانی.

وزارت جنگ آمریکا امروز به صورت رسمی پایان مأموریت نیروهای نظامی خود در عراق و تکمیل خروج آن‌ها را اعلام کرده بود. این وزارتخانه تأکید کرد که پایان این مأموریت در چارچوب توافق منعقد شده میان واشنگتن و بغداد صورت می‌گیرد که تصریح می‌کند حضور نظامی آمریکا مرتبط با مأموریت ائتلاف بین‌المللی علیه سازمان داعش در عراق باید پایان یابد.

کد مطلب 6963654

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